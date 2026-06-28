Pareggio doveva essere e pareggio è stato. Non uno scialbo 0-0, ma un sorprendente 3-3 con brivido finale.

A Kansas City Austria e Algeria non si sono fatte male e superano la fase a gironi da 2a e 3a del Gruppo J. Nei recuperi Mahrez ha trovato quello che sembrava il gol partita a cui ha però risposto Kalajdzic al 96'.

La compagine di Petkovic e Morandi diventa così l'avversaria della Svizzera nei sedicesimi di finale. Chi vincerà se la vedrà con Colombia o Ghana.

Nell'ultima sfida della fase a gironi l'Argentina ha battuto 3-1 la Giordania. Per Messi 19o gol ai Mondiali.