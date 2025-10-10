  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Svizzera batte la Svezia e si avvicina sempre più ai Mondiali

Swisstxt

10.10.2025 - 22:50

Granit Xhaka celebra il primo goal della Nati.
Granit Xhaka celebra il primo goal della Nati.
KEYSTONE

Alla Svizzera manca soltanto un piccolo passo per blindare la qualificazione ai Mondiali del 2026.

SwissTXT

10.10.2025, 22:50

10.10.2025, 23:08

Impegnati a Stoccolma nella trasferta più insidiosa della campagna qualificativa, i rossocrociati hanno strappato un 2-0 (firmato Xhaka e Manzambi) che porta a cinque punti il margine sulla prima inseguitrice nel Gruppo B, il Kosovo.

In campo con lo stesso undici che aveva brillato a settembre, gli ospiti hanno subito messo in apprensione la retroguardia avversaria. Sfortunato (palo) e impreciso, Embolo ha però fallito l'istantaneo appuntamento col settimo gol consecutivo in rossocrociato.

Nella seconda metà della prima frazione gli uomini di Tomasson sono invece saliti di tono, colpendo a loro volta un legno (di Isak) e divorandosi il vantaggio con Bergvall, a porta sguarnita.

La pressione gialloblù si è tuttavia esaurita lì, e al rientro dagli spogliatoi Xhaka e soci hanno dominato una ripresa meno ricca di spettacolo.

I più letti

Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio
La Casa Bianca si infuria dopo la decisione sul Nobel per la pace: «Un errore storico»
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Calcio. Yakin, «siamo in forma»

CalcioYakin, «siamo in forma»

Qualificazioni Mondiali 2026. Pari tra Belgio e Macedonia

Qualificazioni Mondiali 2026Pari tra Belgio e Macedonia

Calcio. Il match tra Kosovo e Slovenia finisce pari

CalcioIl match tra Kosovo e Slovenia finisce pari