Granit Xhaka celebra il primo goal della Nati. KEYSTONE

Alla Svizzera manca soltanto un piccolo passo per blindare la qualificazione ai Mondiali del 2026.

SwissTXT Swisstxt

Impegnati a Stoccolma nella trasferta più insidiosa della campagna qualificativa, i rossocrociati hanno strappato un 2-0 (firmato Xhaka e Manzambi) che porta a cinque punti il margine sulla prima inseguitrice nel Gruppo B, il Kosovo.

In campo con lo stesso undici che aveva brillato a settembre, gli ospiti hanno subito messo in apprensione la retroguardia avversaria. Sfortunato (palo) e impreciso, Embolo ha però fallito l'istantaneo appuntamento col settimo gol consecutivo in rossocrociato.

Nella seconda metà della prima frazione gli uomini di Tomasson sono invece saliti di tono, colpendo a loro volta un legno (di Isak) e divorandosi il vantaggio con Bergvall, a porta sguarnita.

La pressione gialloblù si è tuttavia esaurita lì, e al rientro dagli spogliatoi Xhaka e soci hanno dominato una ripresa meno ricca di spettacolo.