Eman Kospo in azione con la maglia del Barcellona, durante la semifinale di Youth League della scorsa stagione. KEYSTONE

Il difensore centrale Eman Kospo, passato per il Barcellona e ora in forza alla Fiorentina, ha annunciato che non vestirà più la maglia della Nazionale svizzera.

Antonio Fontana Antonio Fontana

Certo, era ancora presto per dirlo, ma Eman Kospo sembrava essere uno dei giocatori che avrebbe potuto trainare la prossima generazione della Nazionale svizzera.

Tra i talenti delle sezioni giovanili, infatti, il difensore centrale nativo di Suhr, nel Canton Argovia, è senza dubbio fra i più promettenti.

Dopo una trentina di partite giocate fra l'U15 e l'U18 - molte delle quali con la fascia di capitano al braccio - Kospo ha però deciso di lasciare la casacca rossa della Svizzera per vestire quella gialloblù della Bosnia.

Ad annunciarlo è stato lui stesso con una storia sul suo profilo Instagram: «Grazie di cuore per tutto! Da quando ho disputato la mia prima partita per la Nazionale Under 15, ho sempre dato il massimo, lottato e soprattutto divertito!», ha scritto, pubblicando tre immagini che lo ritraggono con la maglia della Nazionale.

«Ho deciso di intraprendere una strada diversa, che per me personalmente è molto difficile! Vorrei ringraziare tutti per tutto e non dimenticherò mai questo periodo», ha aggiunto.

L'esordio con la Bosnia avverrà verosimilmente nella prossima finestra di partite di partite internazionali, in programma a settembre. Il selezionatore della Nazionale maggiore bosniaca, Sergej Barbarez, lo ha infatti già inserito nella lista dei convocati in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali contro San Marino e Austria.

La Fiorentina come trampolino di lancio

Classe 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili di Aarau e Grassoppher, si era trasferito nell'estate del 2024 in uno dei vivai più prestigiosi del mondo, La Masia di Barcellona.

In Spagna ha trascorso una stagione straordinaria, dove ha vinto tutto ciò che poteva: campionato, coppa nazionale e la Champions League di categoria (ovvero la Youth League).

Un'annata da incorniciare che lo ha messo in luce agli occhi di osservatori e addetti ai lavori. Avrebbe avuto la possibilità di trascorrere un altro anno in Catalogna, ma ha preferito compire un passo in più verso il calcio dei grandi, trasferendosi in Italia, alla Fiorentina, dove potrà giocarsi le sue carte per farsi spazio sin da subito nella rosa della prima squadra.