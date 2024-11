Gli olandesi sono qualificati KEY

Nonostante la retrocessione nella League B di Nations League la Svizzera sarà comunque una delle 12 teste di serie nel sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Swisstxt

I rossocrociati sarebbero finiti nella seconda urna nel caso in cui sia la Scozia, sia l'Ungheria si fossero qualificate per i quarti di finale, ma la sconfitta per 4-0 rimediata dai magiari contro i Paesi Bassi ha reso definitivamente impossibile questa ipotesi. Gli olandesi hanno così staccato il biglietto per la fase ad eliminazione diretta, mentre la già qualificata Germania ha sconfitto 7-0 la Bosnia.

Swisstxt