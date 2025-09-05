È partita al meglio l'avventura della Svizzera nelle qualificazioni al Mondiale 2026. I rossocrociati a Basilea hanno schiantato il Kosovo per 4-0.
Un match a senso unico, dominato in lungo e in largo dagli uomini di Yakin, che dal canto suo ha così potuto festeggiare al meglio la 50a presenza sulla panchina della Nazionale.
Gli elvetici hanno chiuso la pendenza già nei primi 45', limitandosi poi a gestire il vantaggio nella ripresa.
Si tratta del primo successo nella storia contro i kosovari. Ora bisognerà replicare questa performance lunedì, quando l'avversario sarà la Slovenia.