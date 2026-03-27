  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Svizzera segna tre gol ma non basta, la Germania s'impone 4-3 a Basilea

Swisstxt

27.3.2026 - 22:51

La Nati ha subito il gol del definitivo 4-3 all'85'.
La Nati ha subito il gol del definitivo 4-3 all'85'.
KEYSTONE

Partita ricca di emozioni a Basilea, dove la Svizzera è stata battuta 4-3 dalla Germania nella prima amichevole in vista dei Mondiali estivi. Un confronto vivace e ricco di spunti, che ha segnato il ritorno al successo dei tedeschi contro la Nati dopo 18 anni.

Redazione blue News

27.03.2026, 22:51

27.03.2026, 23:06

L’inizio è stato favorevole agli ospiti, più intraprendenti e subito pericolosi con Havertz. La Svizzera ha impiegato qualche minuto per entrare in partita, ma al primo vero affondo ha colpito: dopo un’occasione mancata da Widmer, è stato Ndoye a sbloccare il risultato con un’azione personale conclusa con precisione.

La reazione tedesca non si è fatta attendere. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tah ha trovato il pareggio di testa, approfittando di una marcatura poco efficace della retroguardia elvetica.

La Svizzera ha comunque continuato a rendersi pericolosa, soprattutto in contropiede, e poco prima dell’intervallo è tornata avanti grazie a Embolo, abile a liberarsi e a deviare in rete il cross di Widmer.

Anche in questo caso, però, il vantaggio è durato poco: allo scadere del primo tempo Gnabry ha firmato il 2-2, sfruttando una disattenzione difensiva.

Tanti cambi nel secondo tempo

Nella ripresa la Germania ha cambiato diversi elementi e, dopo una fase più equilibrata, ha trovato il sorpasso con una conclusione a giro di Wirtz. La partita è rimasta aperta, con occasioni su entrambi i fronti, e Monteiro ha riportato il punteggio in parità con un tiro dal limite.

Nel finale, però, è stato ancora Wirtz a fare la differenza, siglando la rete decisiva all’85’.

Per la Svizzera resta una prestazione incoraggiante sotto il profilo offensivo, ma accompagnata da alcune lacune difensive su cui sarà necessario lavorare.

Il prossimo impegno è già alle porte: martedì a Oslo contro la Norvegia.

I più letti

Amore sugli sci: ecco le coppie del circo bianco tra piste e vita privata
Sentenza storica contro Meta e YouTube, Harry e Meghan parlano di «resa dei conti»
Quarto oro mondiale per Sakamoto
L'Ucraina colpisce un rompighiaccio di Putin a 1'000 km dal fronte
La polizia ammette i suoi errori, 600 multe da radar sono ora in dubbio

Video

Gattuso: «Adesso ci manca l'ultima partita per completare l'opera»

Gattuso: «Adesso ci manca l'ultima partita per completare l'opera»

27.03.2026

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

26.03.2026

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

LALIGA | 29ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Gattuso: «Adesso ci manca l'ultima partita per completare l'opera»

Gattuso: «Adesso ci manca l'ultima partita per completare l'opera»

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

Più video

Altre notizie

Amichevoli internazionali. Paesi Bassi vittoriosi sulla Norvegia, pari fra Inghilterra e Uruguay

Amichevoli internazionaliPaesi Bassi vittoriosi sulla Norvegia, pari fra Inghilterra e Uruguay

Calcio. Yakin dopo la sconfitta contro la Germania: «Abbiamo concesso un po' troppo»

CalcioYakin dopo la sconfitta contro la Germania: «Abbiamo concesso un po' troppo»

Calcio. La Svizzera U21 sconfigge le Isole Faroe

CalcioLa Svizzera U21 sconfigge le Isole Faroe