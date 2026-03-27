La Nati ha subito il gol del definitivo 4-3 all'85'. KEYSTONE

Partita ricca di emozioni a Basilea, dove la Svizzera è stata battuta 4-3 dalla Germania nella prima amichevole in vista dei Mondiali estivi. Un confronto vivace e ricco di spunti, che ha segnato il ritorno al successo dei tedeschi contro la Nati dopo 18 anni.

Redazione blue News Swisstxt

L’inizio è stato favorevole agli ospiti, più intraprendenti e subito pericolosi con Havertz. La Svizzera ha impiegato qualche minuto per entrare in partita, ma al primo vero affondo ha colpito: dopo un’occasione mancata da Widmer, è stato Ndoye a sbloccare il risultato con un’azione personale conclusa con precisione.

La reazione tedesca non si è fatta attendere. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tah ha trovato il pareggio di testa, approfittando di una marcatura poco efficace della retroguardia elvetica.

La Svizzera ha comunque continuato a rendersi pericolosa, soprattutto in contropiede, e poco prima dell’intervallo è tornata avanti grazie a Embolo, abile a liberarsi e a deviare in rete il cross di Widmer.

Anche in questo caso, però, il vantaggio è durato poco: allo scadere del primo tempo Gnabry ha firmato il 2-2, sfruttando una disattenzione difensiva.

Tanti cambi nel secondo tempo

Nella ripresa la Germania ha cambiato diversi elementi e, dopo una fase più equilibrata, ha trovato il sorpasso con una conclusione a giro di Wirtz. La partita è rimasta aperta, con occasioni su entrambi i fronti, e Monteiro ha riportato il punteggio in parità con un tiro dal limite.

Nel finale, però, è stato ancora Wirtz a fare la differenza, siglando la rete decisiva all’85’.

Per la Svizzera resta una prestazione incoraggiante sotto il profilo offensivo, ma accompagnata da alcune lacune difensive su cui sarà necessario lavorare.

Il prossimo impegno è già alle porte: martedì a Oslo contro la Norvegia.