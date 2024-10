In azione KEY

La Svizzera dovrà rinunciare a Michel Aebischer per gli impegni in Nations League contro Serbia e Spagna, in programma a metà del mese di novembre.

Già assente nelle ultime sfide del Bologna contro il Genoa e l’Aston Villa, il centrocampista si sottoporrà lunedì a intervento chirurgico a causa di un’ernia inguinale. L’operazione comporterà uno stop di oltre un mese.

