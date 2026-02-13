Qualche problemino per Manzambi

Di nuovo Manzambi dà il via a un'azione offensiva. Il suo passaggio al centro arriva a Freuler, che appoggia indietro per Zakaria. Il terzino destro però non colpisce il pallone come vorrebbe e il portiere Zidane blocca in sicurezza.

Dopo questa azione, Manzambi è rimasto seduto a terra: sembra essersi fatto male e deve ricevere le cure dello staff medico. Nel frattempo, è già rientrato in campo.