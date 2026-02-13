La Svizzera si gioca un posto per gli ottavi di finale dei Mondiali con l'Algeria di Vladimir Petkovic. Segui il match in diretta con noi.
Dopo minuti iniziali difficili, in cui l'Algeria ha costretto la Nazionale sulla difensiva, la Svizzera ha cambiato marcia. Gli uomini di Murat Yakin ora dettano il ritmo della partita.
Il gol di Breel Embolo ha fatto male ai nordafricani.
La pausa di tre minuti per rinfrescarsi è terminata, si riprende a giocare a Vancouver.
Di nuovo Manzambi dà il via a un'azione offensiva. Il suo passaggio al centro arriva a Freuler, che appoggia indietro per Zakaria. Il terzino destro però non colpisce il pallone come vorrebbe e il portiere Zidane blocca in sicurezza.
Dopo questa azione, Manzambi è rimasto seduto a terra: sembra essersi fatto male e deve ricevere le cure dello staff medico. Nel frattempo, è già rientrato in campo.
Algeria fermata.
AP
L'Algeria cerca la reazione e prova a entrare in area passando dalla fascia destra. Akanji e Zakaria però chiudono ogni varco: il pericolo è sventato, almeno per ora.
L'Algeria sembra voler addormentare la Svizzera con un lungo possesso palla.
Poi arriva il lancio lungo in profondità: Zerrouki viene pressato da Akanji nel duello in corsa e finisce a terra - un intervento difensivo impeccabile e troppo poco per concedere un calcio di rigore.
L'Algeria si rende insidiosa per due volte in rapida successione. Prima Aouar, tutto solo al centro, manca clamorosamente l'impatto con il pallone su cross dalla destra; subito dopo, un lancio lungo in profondità impegna Kobel, che legge bene la traiettoria e anticipa gli avversari prima che possano concludere a rete.
La Svizzera inizia con grande controllo, facendo girare il pallone tra le proprie fila. Al primo affondo offensivo, però, Vargas viene fermato in modo decisivo da due avversari. L'azione si conclude con una rimessa laterale per l'Algeria.
Il match è iniziato!
Il miglior modo per difendersi è attaccare: sembra essere questo il motto di Murat Yakin per gli ottavi di finale.
Con Denis Zakaria schierato come terzino destro e, per la prima volta, il trio formato da Ndoye, Manzambi e Vargas alle spalle dell'unica punta, il ct 51enne propone la Svizzera più offensiva vista finora in questo Mondiale.
Svizzera in vantaggio! 1-0 di Breel Embolo. Che giocata di Manzambi: il gioiello della Nazionale si libera con forza sulla sinistra, salta due avversari e riesce a tenere il pallone in campo.
Il suo passaggio rasoterra al centro trova Embolo, che spinge il pallone in rete da distanza ravvicinata.
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