Il colombiano Daniel Muñoz festeggia la vittoria.
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Sarà la Colombia a sfidare la Svizzera negli ottavi di finale, come successo ai Mondiali soltanto nella fase a gironi di USA '94, quando i sudamericani si imposero 2-0 senza compromettere la qualificazione dei rossocrociati.
I Cafeteros arrivano all’appuntamento di Vancouver (in programma martedì alle 22h00, ora svizzera) forti di una prestazione solida che ha permesso loro di superare il Ghana 1-0 nell’ultimo sedicesimo di finale dell’attuale Coppa del Mondo.
A Kansas City James Rodriguez e compagni hanno deciso l'incontro grazie al gol Arias al 14'.