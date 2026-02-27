All'esordio ai Mondiali contro il Qatar, la Svizzera spreca un'infinità di occasioni, si ritrova a soffrire nel finale e subisce addirittura la beffa dell'1 a 1. Ecco le valutazioni individuali dei giocatori della Nati.

Le pagelle del debutto mondiale La Svizzera spreca occasioni a raffica e viene punita senza pietà: 3 i bocciati

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Posizione Portiere Gregor Kobel Voto della redazione 4.5

Molto attento sul clamoroso errore di Akanji al 2'. Poco prima dell'intervallo è chiamato ancora una volta a un grande intervento, questa volta contro Edmilson Junior. Non subisce molti tiri in porta, ma quelli che arrivano sono decisamente pericolosi.

Nei minuti di recupero, però, la beffa si concretizza: Kobel è del tutto impotente sul colpo di testa ravvicinato di Khoukhi.

Posizione Difesa Denis Zakaria Voto della redazione 3.5

Viene schierato, un po' a sorpresa, come terzino destro. Con il suo cross per Embolo dà il via all'1-0 e si fa trovare ripetutamente in avanti. Sul gol subito nel finale lascia che l'avversario crossi con troppa facilità.

Posizione Difesa Manuel Akanji Voto della redazione 3

Che errore dopo neanche 100 secondi! Akanji non riesce a colpire la palla nel tentativo di liberare l'area. Deve ringraziare Kobel se non subisce un gol subito all'inizio. Ha poi difficoltà anche con Edmilson Junior.

Posizione Difesa Nico Elvedi Voto della redazione 4

Poco dopo la ripresa, sfiora il 2-0. A lungo solido, ma poi nemmeno lui riesce a impedire l'1-1 nei minuti di recupero.

Posizione Difesa Ricardo Rodriguez Voto della redazione 4.5

Fantastico nel preparare la mega occasione di Ndoye al 10'. Impeccabile in difesa. Non è più il più scattante, ma la sua calma e la sua esperienza aiutano enormemente. Sul punteggio di 1 a 0 viene sostituito nella fase finale.

Posizione Centrocampo Granit Xhaka Voto della redazione 3.5

Ci prova due volte dalla distanza e in entrambe le occasioni manca il bersaglio di poco. Per il resto, la partita del capitano resta anonima. Contro un avversario come il Qatar, da lui ci si deve aspettare decisamente qualcosa in più.

Posizione Centrocampo Remo Freuler Voto della redazione 4

Corre molto, per il resto non si fa notare. Conquista il rigore dell'1 a 0.

Posizione Centrocampo Michel Aebischer Voto della redazione 4.5

Presente ovunque, davvero su ogni centimetro del campo. Impressionante la mole di lavoro espressa in questo forno rovente. Suo il passaggio perfetto che manda in porta Ndoye al 6'. Viene poi sostituito al 66'.

Posizione Attacco Ruben Vargas Voto della redazione 4

A tratti fa impazzire gli avversari con i suoi dribbling, ma ogni tanto si blocca. I suoi calci piazzati possono ancora migliorare, inoltre potrebbe essere più efficace. Spreca due ottime occasioni.

Posizione Attacco Breel Embolo Voto della redazione 4.5

È lui stesso a provocare il rigore dell'1-0 con un colpo di testa e poi si assume la responsabilità dal dischetto. Successivamente prepara altre tre ottime occasioni. Nella fase finale ha la possibilità di chiudere la partita, ma sbaglia.

Posizione Attacco Dan Ndoye Voto della redazione 4.5

Si muove a volte sulla sinistra, a volte sulla destra o anche al centro. Crea numerose occasioni. Spreca miseramente la migliore occasione nella fase iniziale. Buona prestazione, purtroppo manca l'efficienza.

Sostituti

Posizione Entra al 66° al posto di Aebischer Fabian Rieder Voto della redazione 4

Entra al 66' al posto di Aebischer e si inserisce subito bene. Splendido passaggio per Vargas (75').

Posizione Dal 66° minuto al posto di Ndoye Johan Manzambi Voto della redazione 4

Il suo ingresso in campo porta nuova energia. Nella fase finale ci prova dalla distanza e manca di poco la porta. Nel momento in cui nasce l'1-1, si limita a marcare l'avversario.

Posizione Dal 79° minuto al posto di Vargas Zeki Amdouni

Presenza troppo breve per una valutazione.

Posizione Dall'89° minuto al posto di Rodriguez Miro Muheim

Perde il duello decisivo di testa nei minuti di recupero sul gol del pareggio. Presenza troppo breve per una valutazione.

00:23

Posizione Dall'89° minuto per Freuler Ardon Jashari

Presenza troppo breve per una valutazione.