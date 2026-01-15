La Svizzera ha scelto la propria sede per il ritiro durante l’imminente Coppa del Mondo: è San Diego, con l’albergo situato a pochi minuti dal centro di allenamento, ovvero quello della San Diego Jewish Academy.
I rossocrociati disputeranno tutte le partite del girone sulla costa ovest: a San Francisco (13 giugno con il Qatar), a Los Angeles (18 giugno con la vincitrice degli spareggi UEFA) e a Vancouver (24 giugno con il Canada).
Prima della partenza per San Diego, prevista il 2 giugno, gli elvetici svolgeranno la prima fase di preparazione a San Gallo dal 25 maggio.