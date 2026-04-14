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Calcio Le svizzere stendono la Turchia alle qualificazioni per i Mondiali

Swisstxt

14.4.2026 - 21:19

La Svizzera stende la Turchia
La Svizzera stende la Turchia
Keystone

La Nazionale femminile ha festeggiato la sua 400a partita con una vittoria.

SwissTXT

14.04.2026, 21:19

14.04.2026, 21:20

Al Letzigrund, nel terzo match di qualificazione ai Mondiali 2027, la Svizzera si è infatti imposta per 3-1 sulla Turchia.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, le rossocrociate hanno cambiato ritmo, riuscendo a trovare il gol con Aurélie Csillag (autrice di una doppietta) e Viola Calligaris.

Grazie a questa vittoria la Svizzera guida il Gruppo 2B con 9 punti, con tre lunghezze di vantaggio proprio sulla Turchia, che incontreranno nuovamente tra quattro giorni.

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