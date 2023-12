Debutto vincente sotta la nuova guida di Reto Gertschen freshfocus

La Svizzera, al debutto in panchina di Gertschen, è riuscita a trovare per la prima volta in Nations League il successo grazie all'1-0 sulla Svezia.

Le rossocrociate sono tornate finalmente alla vittoria, rimanendo ancora in corsa per restare in Lega A: per fare ciò, le elvetiche devono sperare nella vittoria della Spagna contro l’Italia e di battere le stesse Azzurre martedì.

Il colpo di testa di Crnogorcevic dopo 6' ha portato per la prima volta nella competizione le elvetiche in vantaggio, che hanno resistito ai molteplici attacchi delle nordiche nella ripresa e hanno ottenuto tre punti d'oro.

