Qualificazioni Mondiali La Svizzera supera Malta

Swisstxt

7.3.2026 - 21:13

Fölmli festeggiata dalle compagne
Fölmli festeggiata dalle compagne
freshfocus

La Nazionale femminile ha continuato il suo percorso di qualificazione ai Mondiali sconfiggendo per 4-1 Malta.

SwissTXT

07.03.2026, 21:13

07.03.2026, 21:22

Impegnata in trasferta, la squadra guidata da Navarro ha aperto al meglio la sfida, trovando il doppio vantaggio con Beney e Lehmann già nei primi 10'.

Dopo un momento di smarrimento, in cui le maltesi hanno accorciato, Foelmli all 39' ha di nuovo allungato prima del definitivo 4-1 di Csillag nella ripresa.

Dopo due giornate nel Gruppo B2, valido anche per la Nations League, le rossocrociate rimangono a punteggio pieno a pari merito con la Turchia, che sarà la prossima avversaria in aprile.

