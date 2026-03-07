La Nazionale femminile ha continuato il suo percorso di qualificazione ai Mondiali sconfiggendo per 4-1 Malta.
Impegnata in trasferta, la squadra guidata da Navarro ha aperto al meglio la sfida, trovando il doppio vantaggio con Beney e Lehmann già nei primi 10'.
Dopo un momento di smarrimento, in cui le maltesi hanno accorciato, Foelmli all 39' ha di nuovo allungato prima del definitivo 4-1 di Csillag nella ripresa.
Dopo due giornate nel Gruppo B2, valido anche per la Nations League, le rossocrociate rimangono a punteggio pieno a pari merito con la Turchia, che sarà la prossima avversaria in aprile.