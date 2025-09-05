Nazionale U21 rsi.ch

La Svizzera U21 ha iniziato le sue qualificazioni all'Europeo del 2027 con la vittoria per 2-0 sull'Estonia.

I rossocrociati si sono subito portati in vantaggio con la rete di Vogt, che ha superato il portiere con un controllo e tiro dal limite dell'area di pregevole fattura.

Il raddoppio è poi arrivato all'89', grazie alla precisa conclusione di Konietzke.

Nonostante abbiano controllato il gioco per gran parte dell'incontro, gli elvetici hanno rischiato la beffa pochi secondi prima del 2-0, quando gli estoni che si sono visti annullare una rete per fallo su Huber.