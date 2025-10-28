  1. Clienti privati
Calcio La Svizzera vince in Scozia

28.10.2025 - 23:07

Prestazione concreta della numero 10
La Nazionale svizzera ha chiuso lo splendido 2025, quello dello storico Europeo casalingo, con una vittoria in amichevole.

28.10.2025, 23:07

Reduci dal successo sul Canada, le rossocrociate hanno sconfitto in trasferta per 4-3 la Scozia. Lehmann è stata scelta per sostituire Pilgrim nell’11 titolare e proprio dalla numero 23 è partito il cross che ha permesso a Schertenleib di aprire le danze al 24’. Le squadre sono poi andate negli spogliatoi sul 2-2, ma nella ripresa le ospiti sono riuscite a trovare la via del gol di nuovo con Schertenleib e con il bel tiro da fuori di Vallotto.

