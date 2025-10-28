Prestazione concreta della numero 10 freshfocus

La Nazionale svizzera ha chiuso lo splendido 2025, quello dello storico Europeo casalingo, con una vittoria in amichevole.

Reduci dal successo sul Canada, le rossocrociate hanno sconfitto in trasferta per 4-3 la Scozia. Lehmann è stata scelta per sostituire Pilgrim nell’11 titolare e proprio dalla numero 23 è partito il cross che ha permesso a Schertenleib di aprire le danze al 24’. Le squadre sono poi andate negli spogliatoi sul 2-2, ma nella ripresa le ospiti sono riuscite a trovare la via del gol di nuovo con Schertenleib e con il bel tiro da fuori di Vallotto.