Murat Yakin sta attualmente conquistando il mondo con la nazionale svizzera ai Mondiali. Ma non sono solo i suoi successi come allenatore a far parlare di sé, bensì anche il suo stile e il suo aspetto. Yakin si sta così affermando come l'eroe silenzioso dei Mondiali.

Il mondo impazzisce per lui La Svizzera vola e Murat Yakin è cult, il ct più iconico dei Mondiali, oltre che il più sexy

La Svizzera è arrivata per la prima volta, dopo il lontano 1954, ai quarti di finale della Coppa del Mondo moderna. Il suo condottiero è Murat Yakin.

Il ct della Nazionale svizzera sta diventando una star globale, grazie sì alle prestazioni della sua Nati, ma anche perché sono moltissimi quelli che lo reputano un allenatore carismatico.

Ma non solo.

Oltre al suo look già diventato cult e ai suoi occhiali, molti lo reputano il coach più sexy del Mondiale.

Qualcuno lo aveva già «scoperto» nel 2024, durante gli Europei.

murat yakin is soooooooooooo hot switzerland should win based entirely on that — elif sinem (@nymphspond) June 23, 2024

Come Don Johnson in Miami Vice

In questi Mondiali è «l'allenatore più affascinante», «è semplicemente irresistibile», scrivono alcune fan sotto le foto di Murat. «Yakin di Miami», commenta un'altra ammiratrice, come riferisce il Blick.

Un riferimento al fatto che lo stile dell'allenatore ricorda quello di James «Sonny» Crockett – interpretato da Don Johnson – nella serie cult «Miami Vice».

Don Johnson in un'immagine degli anni '80 sul set di Miami Vice. www.imago-images.de

Un tipo cool come Mads Mikkelsen

Per molti, il 51enne ricorda anche un personaggio di un film di Quentin Tarantino ambientato negli anni '70, mentre altri lo paragonano alla star di Hollywood Mads Mikkelsen, noto anche lui per il suo atteggiamento distaccato.

I social media sono stati invasi da post che mettevano a confronto i due, mentre i meme virali con le loro foto affiancate iniziavano a spopolare.

El técnico de Suiza es igualito a Mads Mikkelsen pic.twitter.com/KxE6hMR2QW — Gavioto (@HuevoPorSopa) July 7, 2026

«Pensavo che l'allenatore svizzero e l'attore fossero la stessa persona. Murat Yakin e Mads Mikkelsen separati alla nascita!!!», si legge in un post su X.

«È pazzesco, amico, gli svizzeri hanno Mads Mikkelsen come allenatore???», ha scritto un altro utente.

Il più sexy del torneo

«È l'allenatore più affascinante che i Mondiali abbiano mai visto», esclama un altro tifoso.

Il sito specializzato swoon, riporta che quando al commissario tecnico della Nati è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che internet lo considerasse un sex symbol, ha risposto con umiltà.

Questo lo rende solo più attraente.

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Popolarissimo sui social

La sua figura quasi cult, come quella di Erling Haaland, si sta tra l'altro prestando ai meme più svariati.

Swiss coach Murat Yakin would fit right in as a GTA "businessman" ngl lol pic.twitter.com/rBfPQd9fEx — GameBoost (@GameBoostCom) July 8, 2026

Remember when everybody wanted to get rid of Murat Yakin in 2023 after a period of terrible games?



Kudos to @sfv_asf for facing the storm and holding on to him



The payoff could not be greater



Yakin is the perfect coach for big tournaments



Well deserved for all involved! pic.twitter.com/oxWtu4B5WT — Swiss Football Data (@swissfootdata) July 8, 2026

Swiss coach looks like a cocaine dealer from the 70s pic.twitter.com/6qQZ63ZuGE — Joseph 🕊️ (@CaudilloXIV) July 7, 2026

La sua Svizzera avanza e lui si gode il momento.

Senza scomporsi troppo.