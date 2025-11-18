  1. Clienti privati
Calcio La Svizzera pareggia col Kosovo e si qualifica per i Mondiali 2026

Swisstxt

18.11.2025 - 22:43

La Svizzera vola in America.
La Svizzera vola in America.
KEYSTONE

La Svizzera ha potuto finalmente stappare lo champagne (già pronto da qualche giorno) e festeggiare la qualificazione ai Mondiali americani del 2026, certificata con l'1-1 ottenuto contro il Kosovo nell'ultima partita del girone B.

SwissTXT

18.11.2025, 22:43

18.11.2025, 22:57

Un risultato arrivato al termine di un match non perfetto dei rossocrociati, che non oscura però l'ottima campagna di qualificazione, conclusa con 4 vittorie e 2 pareggi.

Per la sesta edizione consecutiva, l'undicesima in totale, la massima competizione per nazionali vedrà dunque scendere in campo gli elvetici.

In campo con Sow e Manzambi dal primo minuto, la truppa di Yakin non ha sfruttato l'atteggiamento passivo dei padroni di casa per pungere, con l'unica occasione del primo tempo che è arrivata con Aebischer ben imbeccato da Embolo, ma incapace di superare Murici.

A cambiare il corso della partita ci ha così pensato Vargas, che al 47' ha approfittato di una palla persa dalla difesa kosovara per sbloccare il match.

Con i cambi effettuati all'ora di gioco i Dardani sono cresciuti, riuscendo a pareggiare con una bella conclusione di Musljia al 74', ma mancando il sorpasso nonostante il forcing finale.

