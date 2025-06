In futuro, Marwin Hitz (a sinistra) dovrà prestare maggiore attenzione a quanto tempo tiene la palla in mano. Keystone

L'UEFA ha introdotto una nuova regola per l'inizio del Campionato Europeo Under 21 in Slovacchia. I portieri saranno penalizzati più severamente per le perdite di tempo.

Jan Arnet

Come annunciato dall'UEFA in un comunicato stampa, una nuova regola sul cronometraggio che riguarda i portieri sarà applicata da subito: «Con l'inizio del Campionato Europeo UEFA Under 21 in Slovacchia, entra in vigore una modifica della regola adottata dall'IFAB (International Football Association Board) il 1° marzo 2025.

L'UEFA applicherà la Legge 12.2 modificata delle Regole di Gioco con effetto immediato: «Se un portiere tiene il pallone tra le mani per più di otto secondi, alla squadra avversaria viene assegnato un calcio d'angolo».

In precedenza, il portiere poteva tenere il pallone per sei secondi, dopodiché - almeno secondo le regole - si sarebbe dovuto assegnare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.

In realtà, però, i portieri spesso trattenevano il pallone per molto più tempo e non venivano praticamente mai penalizzati. Ora gli arbitri sono chiamati a essere più severi.

Conto alla rovescia di 5 secondi

«Il conto alla rovescia di otto secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo del pallone e non viene affrontato da un giocatore avversario. L'arbitro conta visibilmente gli ultimi cinque secondi in modo che il portiere possa vedere il conto alla rovescia», si legge nel comunicato stampa.

E continua: «Se un avversario esercita pressione od ostacola il portiere durante il conto alla rovescia, l'arbitro interrompe il conto alla rovescia e decide di assegnare un calcio di punizione indiretto a favore del portiere».

La nuova regola si applica a tutte le competizioni UEFA con effetto immediato. Ciò include la Champions, l'Europa e la Conference League, nonché il Campionato europeo femminile giocato in Svizzera dal 2 al 27 luglio.