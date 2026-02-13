FIFA UEFA
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In una lettera aperta al mondo del calcio, UEFA, AFC e CONCACAF hanno spiegato le proprie ragioni riguardanti la sfiducia verso il presidente FIFA Gianni Infantino.
«La leadership nel calcio non è di proprietà di nessuno. È un dovere di servizio nei confronti della famiglia del calcio che lo affida. Quando la fiducia viene tradita dall’inganno, quando un individuo si pone al di sopra della collettività, quel dovere cade».
«La forza del calcio è sempre stata l'unità. Chiediamo che venga onorata, affinché la leadership sia al servizio di esso, anziché provare a dominarlo».