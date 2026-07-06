Non si placano le polemiche sulla scelta di revocare la squalifica di Balogun. Dopo le opinioni di vari addetti ai lavori è giunto addirittura un comunicato della UEFA che si è espressa sulla vicenda, criticando apertamente la decisione della FIFA. «La decisione di ieri equivale a superare una linea rossa. Il calcio come ogni sport si fonda su delle regole, a volte aperte a interpretazioni. Non è questo il caso», si legge. Il lungo comunicato si chiude così: «Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione incomprensibile, ingiustificabile e senza precedenti».