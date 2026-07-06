Calcio
La UEFA critica la FIFA
Polemica
Non si placano le polemiche sulla scelta di revoca...
Non si placano le polemiche sulla scelta di revocare la squalifica di Balogun. Dopo le opinioni di vari addetti ai lavori è giunto addirittura un comunicato della UEFA che si è espressa sulla vicenda, criticando apertamente la decisione della FIFA. «La decisione di ieri equivale a superare una linea rossa. Il calcio come ogni sport si fonda su delle regole, a volte aperte a interpretazioni. Non è questo il caso», si legge. Il lungo comunicato si chiude così: «Esprimiamo la nostra incredulità per una decisione incomprensibile, ingiustificabile e senza precedenti».