Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera non dipende più da un solo giocatore: ogni partita trova un protagonista diverso.

Yakin può cambiare uomini e sistema senza perdere equilibrio, grazie a una rosa più profonda che in passato.

Anche giocatori come Okafor, ancora a zero minuti, testimoniano l'abbondanza di qualità a disposizione del ct.

Johan Manzambi si è preso le copertine. Tre gol e un assist in tre partite fanno del 20enne una delle rivelazioni di questi Mondiali.

Meglio di lui, finora, hanno fatto soltanto Lionel Messi (5), Vinícius Júnior (4), Kylian Mbappé (4) ed Erling Haaland (4). Sarebbe però un errore ridurre la Svizzera al suo nuovo gioiello.

La vera forza della Nazionale di Murat Yakin è un'altra. Oggi gli avversari non sanno più da dove arriverà il pericolo.

Manzambi continua a segnare, Ruben Vargas trova il guizzo decisivo, mentre Embolo svolge un lavoro prezioso che spesso non compare nelle statistiche.

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E poi c'è la profondità della rosa: contro la Bosnia Dan Ndoye aveva fatto impazzire la difesa avversaria, sfiorando anche un gol da applausi in rovesciata.

Tre giorni dopo, contro il Canada, è entrato soltanto all'80esimo, mentre Vargas si è preso la scena con il gol lampo che ha indirizzato la partita.

In mezzo al campo Yakin ha trovato due certezze. Granit Xhaka e Remo Freuler non si toccano, mentre attorno a loro il ct continua a cambiare gli interpreti. Contro il Canada è toccato a Djibril Sow, che si è fatto trovare pronto con una prestazione solida e ordinata.

Anche dietro la Svizzera continua a trasmettere grande solidità. Manuel Akanji è il leader del reparto, ma contro il Canada Nico Elvedi ha ricordato ancora una volta perché resta una garanzia.

Sul 2-0 ha infatti salvato i rossocrociati con un intervento decisivo sul tiro ravvicinato di Jonathan David, ritardando il ritorno in partita dei canadesi.

Nel finale ci ha poi pensato Gregor Kobel a blindare il successo con una serie di parate decisive.

Un nuovo lusso?

È forse questa la trasformazione più importante della Svizzera rispetto agli ultimi grandi tornei. Per anni i rossocrociati sono sembrati dipendere dalle giocate dei singoli, da Xherdan Shaqiri in particolare.

Oggi, invece, la Nazionale elvetica offre molte più soluzioni. Se un protagonista viene limitato, ce n'è subito un altro pronto a prendersi la scena.

Anche Yakin sembra aver trovato questa ricchezza. Cambia uomini, ritocca la formazione e continua a ricevere risposte.

Contro il Canada, ad esempio, ha lanciato dal primo minuto Luca Jaquez e confermato Manzambi: il primo lo ha ripagato con un assist, il secondo con un gol e un altro passaggio decisivo.

E poi c'è chi, paradossalmente, non ha ancora dato nulla sul campo. Noah Okafor non ha giocato nemmeno un minuto e il suo caso continua a far discutere.

Ma anche questo racconta qualcosa della Svizzera di oggi. Un attaccante reduce da otto gol in Premier League - con la maglia del Leeds - è ancora a quota zero minuti, mentre Yakin continua a vincere cambiando gli interpreti.

È il segnale di una rosa profonda, con giocatori di qualità pronti a entrare in qualsiasi momento. Probabilmente la Svizzera non aveva mai avuto così tanta abbondanza.

La fase a eliminazione diretta sarà tutta un'altra storia e il livello degli avversari salirà. Ma se c'è una certezza con cui la Svizzera si presenta ai sedicesimi è quella di non dipendere più dal singolo.

Oggi Yakin ha una squadra in cui il protagonista può cambiare da una partita all'altra. Ed è forse questo il lusso più grande.