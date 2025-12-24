  1. Clienti privati
L'esperto Otto Pfister «L'Algeria di Petkovic può vincere la Coppa d'Africa, ma un'africana non vincerà mai i Mondiali» 

24.12.2025

L'ex ct della nazionale Vladimir Petkovic ora allena l'Algeria.
IMAGO/NurPhoto

Il veterano Otto Pfister è entusiasta dell'ex allenatore della nazionale svizzera Vladimir Petkovic. Tuttavia, non ha molta fiducia nei legionari svizzeri alla Coppa d'Africa in Marocco.

24.12.2025, 06:01

Otto Pfister, 88 anni, ha visto tutto quello che c'è da vedere in Africa. È diventato campione del mondo U23 con la giovane Costa d'Avorio. Ha raggiunto la finale della Coppa d'Africa con Ghana e Camerun. Ha guidato il Togo ai Mondiali di Germania 2006, anche contro la Svizzera. Ha vinto titoli con lo Zamalek Cairo, ex club di Christian Gross. Ama l'avventura, ama la gente, ma è intransigente.

«È fuori discussione che un Paese africano possa mai vincere una Coppa del Mondo».

Certo, il potenziale di gioco è eccezionale. La tecnica, il feeling con la palla, ma l'organizzazione? Le infrastrutture?

«Il Ghana, uno dei Paesi più ricchi, ha solo due campi da gioco utilizzabili», dice Pfister. «E ogni giocatore, anche se mediocre, può mantenere la sua famiglia per anni. È chiaro che i bonus non sono una formalità come da noi. Si contratta fino alla morte. Una preparazione seria è quasi impensabile».

«Anche Murat Yakin sta facendo un ottimo lavoro»

Inoltre vengono portati troppi allenatori stranieri che non sono in grado di adattarsi alla cultura africana. Si esige disciplina e rigore laddove sono necessarie indulgenza e umanità.

«So che una volta il fuoriclasse nigeriano Obafemi Martins è stato preso in giro dall'allenatore della nazionale per un ritardo di qualche minuto. L'intera squadra smise di seguire l'allenatore, un europeo. Era sparito».

L'esperto di Africa Otto Pfister.
imago (Archivbild)

In Coppa d'Africa gli orologi ticchettano in modo diverso, senza europei, asiatici o sudamericani. Chi è il più quotato secondo Pfister? «Chiaramente l'Egitto, anche se Salah non è al meglio. Il Marocco con Achraf Hakimi o l'Algeria».

L'Algeria, dal 2024, è allenata da una vecchia conoscenza, l'ex allenatore della nazionale Vladimir Petkovic. «Sta facendo un ottimo lavoro, proprio come Murat Yakin in Svizzera». Gli algerini hanno vinto facilmente il loro gruppo di qualificazione.

Pfister non ha molta fiducia nei giocatori della Super League svizzera. Goaoussou Diakité del Lausane e Abdoulaye Diabye del GC sono discreti giocatori, così come Imourane Hassane del GC e Jaouen Hajdam dell'YB, ma non crede che nessuno di loro possa fare un salto di qualità.

