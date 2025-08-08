L'allenatore del Lugano Croci-Torti rischia l'esonero dopo la partita imbarazzante contro il Celje?

L'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti e la sua squadra sono in una spirale negativa. Foto: Keystone

L'FC Lugano è in caduta libera: allo 0 a 4 di Sion è seguito l'imbarazzante 0 a 5 contro l'outsider Celje nelle qualificazioni alla Conference League. La poltrona di allenatore di Mattia Croci-Torti traballa?

Hai fretta? blue News riassume per te L'FC Lugano subisce la quarta sconfitta consecutiva e perde 5-0 l'andata contro il Celje nelle qualificazioni alla Conference League, nonostante fosse la squadra favorita.

L'allenatore Mattia Croci-Torti deve ora temere per il suo posto di lavoro? «La direzione sportiva prende le sue decisioni. Io devo fare il mio lavoro», ha detto il 43enne alla domanda sul suo futuro.

Il coach più longevo della Super League (da 4 anni sulle rive del Ceresio) ha il sostegno del portiere Amir Saipi: «Io e tutta la squadra lo sosteniamo».

Domenica in campionato arriva il Basilea, in piena forma, il Crus: «Non sarà facile, ma non molleremo». Mostra di più

L'FC Lugano non riesce a mettere un piede davanti all'altro. La squadra ticinese ha disputato cinque partite in questa giovane stagione, ma è ancora in attesa della prima vittoria e ha perso quattro volte.

Domenica scorsa, la squadra di Mattia Croci-Torti è addirittura caduta per 4 a 0 in casa del Sion.

Chi sperava in una reazione nelle qualificazioni alla Conference League è rimasto molto deluso giovedì. Il Lugano, chiaramente favorito, si è messo in imbarazzo contro la rappresentativa slovena del Celje e ha perso l'andata, disputata a Thun con un netto 5 a 0.

Croci-Torti rischia l'esonero?

«Non abbiamo i giocatori per giocare tutti e tre i giorni. L'anno scorso avevamo 21 giocatori in forma a questo punto. Quest'anno, semplicemente, non abbiamo la forza e l'energia che dovremmo avere a causa di infortuni e trasferimenti», dice l'allenatore Croci-Torti alla RSI subito dopo la sconfitta. Stessi concetti ribaditi al Blick, cercando di fornire spiegazioni.

Ad esempio, l'infortunato Renato Steffen era presente solo in tribuna contro il Celje. Croci-Torti smentisce fermamente le voci di una disputa con l'internazionale.

L'allenatore più longevo della Super League deve ora temere per il suo posto di lavoro? «La direzione sportiva prende le sue decisioni. Io devo fare il mio lavoro. Ma posso dire che sono l'ultima persona a lasciare questa barca che sta affondando», dice Croci-Torti al giornale zurighese e assicura che la sua squadra non sta lavorando contro di lui: «Ogni giocatore vuole mettersi in mostra sul palcoscenico europeo per trovare magari un'altra squadra».

Saipi: «Non abbiamo difeso, troppo facile per il Celje»

Croci-Torti ha il sostegno del suo portiere. «Io e tutta la squadra lo sosteniamo. Non ha colpe per questa sconfitta», ha sottolineato Amir Saipi ai microfoni della RSI.

«Siamo stati noi in campo a non difendere. Ci sono mancate la volontà e la mentalità giusta. Non è possibile che uno dei loro difensori venga avanti per oltre 60 metri con la palla al piede e nessuno dei nostri cerchi di contrastarlo. Così non può funzionare».

Domenica arriva il Basilea in piena forma

La situazione dovrebbe cambiare al più presto. Domenica la squadra ticinese ospiterà i campioni in carica dell'FC Basilea.

«Dobbiamo trovare delle soluzioni. Sarà difficile. Ma non ci arrenderemo. Ci Dobbiamo arrangiare, non abbiamo altre possibilità», ha detto Croci-Torti alla RSI e al Blick.

E Saipi esige: «Ognuno deve lavorare su se stesso e superare il proprio bastardo interiore. Per come è andata contro il Celje, è troppo facile per l'avversario».

