Calcio L'allenatrice della Nati femminile Pia Sundhage: «Resto a una condizione»

Swisstxt

14.10.2025 - 16:08

Pia Sundhage
Pia Sundhage
Keystone

A margine della prima conferenza stampa dopo gli Europei, l'allenatrice della Nazionale svizzera femminile Pia Sundhage ha ribadito il desiderio di restare alla guida della selezione, seppur a condizioni ben definite.

Riprendendo in parte le parole del luglio scorso, quando aveva chiesto all'ASF l'assunzione dei suoi collaboratori Johannsson e Persson, la svedese ha dichiarato: «Vorrei restare, ma con un'assistente a tempo pieno».

In attesa di chiarire il futuro della CT, le elvetiche saranno impegnate la prossima settimana in due amichevoli contro Canada e Scozia.

