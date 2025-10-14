Pia Sundhage Keystone

A margine della prima conferenza stampa dopo gli Europei, l'allenatrice della Nazionale svizzera femminile Pia Sundhage ha ribadito il desiderio di restare alla guida della selezione, seppur a condizioni ben definite.

SwissTXT Swisstxt

Riprendendo in parte le parole del luglio scorso, quando aveva chiesto all'ASF l'assunzione dei suoi collaboratori Johannsson e Persson, la svedese ha dichiarato: «Vorrei restare, ma con un'assistente a tempo pieno».

In attesa di chiarire il futuro della CT, le elvetiche saranno impegnate la prossima settimana in due amichevoli contro Canada e Scozia.