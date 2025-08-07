  1. Clienti privati
Ecco il video L'amichevole tra Como e Betis Sevilla degenera in una rissa generale

Jan Arnet

7.8.2025

07.08.2025

Ciò che era programmata come un normale partita amichevole finisce nel caos: mercoledì sera il match tra Betis Siviglia e Como viene oscurato da una selvaggia rissa di massa e un giocatore svizzero si trova proprio nel mezzo.

Jan Arnet

07.08.2025, 15:43

Poco prima del fischio d'inizio dell'intervallo, a Cadice, in Andalusia, è scoppiato un acceso alterco con il punteggio di 0-2 per il Betis.

A scatenarlo sono stati alcuni duri tackle degli italiani allenati da Cesc Fábregas. Emozioni a mille: Pablo Fornals, stella del Betis, schiaffeggia l'avversario Máximo Perrone dopo uno spintone, quest'ultimo risponde con un pugno.

Ne nasce una rissa. L'attaccante del Betis Chucho Hernández cerca di colpire un giocatore del Como, ma prende accidentalmente il compagno di squadra Natan.

imago

Le riserve e gli allenatori si precipitano in campo per riportare la situazione sotto controllo. Anche il difensore della Nati è coinvolto nel conflitto, Ricardo Rodriguez. Lo svizzero con la maglia del Betis cerca di calmare compagni e avversari.

Fornals e Perrone ricevono entrambi il cartellino rosso. Dopo una breve interruzione, la partita prosegue senza i due. Alla fine il Como vince l'«amichevole» per 3-2.

07.08.2025

Super League | 4° turno | stagione 25/26

06.08.2025

Super League | 2° turno | stagione 25/26

02.08.2025

100 metri in 10 secondi: questo è il nuovo record mondiale Under 18. Sorato Shimizu è quindi a soli 42 centesimi dal campione mondiale Usain Bolt, che ha corso i 100 metri in 9,58 secondi.

02.08.2025

