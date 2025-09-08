  1. Clienti privati
Ecco il video Lamine Yamal perde il passaporto e si dispera sul pullman. È bloccato in Turchia?

Jan Arnet

8.9.2025

La stella del Barça Lamine Yamal è rimasto intrappolato in una disavventura dopo il 6-0 di domenica contro la Turchia: il suo passaporto è scomparso senza lasciare traccia.

Jan Arnet

08.09.2025, 16:55

Secondo il media turco «Beyaz Futbol», il 18enne avrebbe smarrito il documento dopo il match di qualificazioni ai Mondiali.

Sui social media è apparso un video che mostra Yamal mentre alza le mani sul pullman della squadra e cerca disperatamente il passaporto nella valigia. Apparentemente, però, senza successo.

Secondo i media, infatti, non è ancora riuscito a trovarlo e al momento non è chiaro se e come il giovane potrà attraversare il confine e tornare in Spagna senza un documento di viaggio.

