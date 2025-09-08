🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.



Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

La stella del Barça Lamine Yamal è rimasto intrappolato in una disavventura dopo il 6-0 di domenica contro la Turchia: il suo passaporto è scomparso senza lasciare traccia.

Jan Arnet Jan Arnet

Secondo il media turco «Beyaz Futbol», il 18enne avrebbe smarrito il documento dopo il match di qualificazioni ai Mondiali.

Sui social media è apparso un video che mostra Yamal mentre alza le mani sul pullman della squadra e cerca disperatamente il passaporto nella valigia. Apparentemente, però, senza successo.

Secondo i media, infatti, non è ancora riuscito a trovarlo e al momento non è chiaro se e come il giovane potrà attraversare il confine e tornare in Spagna senza un documento di viaggio.