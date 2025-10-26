Con una vittoria nel Clásico, il Barcellona riprenderebbe la testa della classifica. KEYSTONE

Durante un podcast, Lamine Yamal ha espresso critiche nei confronti del Real Madrid, paragonandoli a una squadra della Kings League. Le sue parole accendono l'attesa per il prossimo Clásico.

Hai fretta? blue News riassume per te Lamine Yamal provoca il Real Madrid definendolo «una squadra che ruba e si lamenta».

Le sue parole scatenano polemiche in Spagna, con il Real pronto a chiedere chiarimenti.

Il giovane talento prepara il Clásico di domenica: Barcellona a -2 dal Real in classifica. Mostra di più

Lo abbiamo imparato, Lamine Yamal non è di certo uno a cui tremano le gambe, neanche a pochi giorni di distanza dal Clásico fra il suo Barcellona e il Real Madrid.

L'ennesima dimostrazione è arrivata dalle sue parole nel podcast «Chup Chup», condotto da Ibai Llanos, fondatore della Kings League in Spagna.

Come riportato da «Gianlucadimarzio.com», il giovane talento blaugrana, con tono ironico e provocatorio, ha paragonato la compagine guidata da Xabi Alonso ai Porcinos, una squadra della Kings League: «I Porcinos come il Real? Sì, dato che rubano e si lamentano».

Llanos e Yamal hanno poi scherzato su quanto sia dura segnare al Bernabeu, con il classe 2007 che ha ricordato sbeffeggiante com'è finita l'ultima gara giocata in casa degli avversari: un secco 0-4.

Le reazioni

Come riporta «Eurosport», le dichiarazioni di Yamal hanno provocato un’ondata di reazioni in tutta la Spagna, non limitandosi a Madrid.

Molti ritengono che il giovane talento del Barcellona non abbia pienamente compreso la portata delle sue parole, mentre altri giudicano inaccettabile che un calciatore della Liga lasci intendere che una squadra possa «rubare».

Il Real Madrid, scrive il «Mundo Deportivo», non intende lasciar cadere la questione e prevede di affrontarla con un chiarimento, probabilmente attraverso un colloquio con il capitano della squadra Dani Carvajal.

Scontro per la vetta

La squadra di Hansi Flick ha vinto l'ultimo Clásico in campionato, imponendosi per 4-3 allo stadio Lluis Company. Nonostante la tripletta di Kylian Mbappé, il Real non è riuscito a superare i rivali, grazie ai gol di Raphinha, Eric Garcia e Yamal.

Negli ultimi cinque incontri, il Barcellona ha prevalso in quattro occasioni, mentre il Real ha ottenuto una sola vittoria per 3-2 lo scorso 21 aprile 2024.

L'incontro di domenica - che sarà trasmesso in diretta su blue Sport, calcio d'inizio alle 16:15 - sarà cruciale non solo per l'orgoglio, ma anche per la classifica della Liga.

Attualmente, il Real Madrid guida con 24 punti in 9 partite, seguito dal Barcellona con 22 punti. Yamal e compagni dovranno dunque puntare alla vittoria se vogliono riconquistare la vetta della graduatoria.