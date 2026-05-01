Johan Manzambi a destra KEYSTONE

Johan Manzambi sta facendo tremare la Bundesliga e l'Europa League in questa stagione con il Friburgo. Anche gli esperti di blue Sport, Daniel Gygax e Michael Lang, sono entusiasti del 19enne stella della Nazionale.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Johan Manzambi sta impressionando con il Friburgo in questa stagione.

Nello studio sull'Europa League di blue Sport, gli esperti Daniel Gygax e Michael Lang vanno in visibilio per la stella della nazionale svizzera.

Gygax descrive il 20enne come uno dei «giocatori svizzeri più interessanti di sempre».

Lang è d'accordo e fiuta un grande trasferimento: «Lo vedo bene alla Juve o all'Inter». Mostra di più

«Per me è uno dei giocatori svizzeri più eccitanti di sempre», esordisce Gygax nello studio blu di Sport.

«È ovunque in campo. E l'allenatore del Friburgo lo lascia fare. Il risultato che ne deriva è incredibile».

Con così tante sfaccettature, non sorprende che Manzambi sia «una merce calda sul mercato dei trasferimenti», ha continuato l'ex giocatore.

Il collega Michael Lang è d'accordo: «Lo vedo da qualche parte con la Juve o l'Inter, o forse in Germania con il Dortmund o il Bayern».

«Sicuro di sé, ma con i piedi per terra»

Le qualità di Manzambi sono molto preziose perché può metterle in campo ovunque.

«Raramente ho visto un giocatore in grado di fare così tanto», si meraviglia Lang - e elenca: «Sa affrontare l'avversario, è tecnicamente molto bravo, segna gol ed è molto intelligente. E, cosa che spesso si dimentica, ha le idee molto chiare. È giovane e sa esattamente cosa vuole. È sicuro di sé, ma allo stesso tempo abbastanza concreto da lavorare su se stesso».

I due esperti di blue Sport nutrono grandi speranze per il 19enne svizzero ai Campionati del Mondo. «Per me può essere un fattore decisivo per la squadra svizzera ai Mondiali», sottolinea Lang.

«Forse inizierà il torneo come giocatore supplementare e poi diventerà un titolare, grazie alla sua flessibilità».