L'annuncio postato dal Burnley per l'arrivo del forte attaccante svizzero Zeki Amdouni ha fatto divertire e storcere il naso allo stesso tempo... senza dubbio non è passato inosservato.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 19 luglio il Burnley ha annunciato ufficialmente l'arrivo dell'attaccante svizzero Zeki Amdouni.

L'annuncio, originalissimo, è stato veicolato dai Teletubbies.

Il 22enne è passato dal Basilea al Burnley.

Lo stesso Basilea, il giorno dopo, ha emulato il club di Premier League inglese annunciando il nuovo arrivo con... i Teletubbies. Mostra di più

L'attaccante svizzero 22enne, che nella scorsa stagione è stato letale con sette gol in Conference League con la maglia del Basilea, ha firmato un contratto di cinque anni con il Burnely.

Amdouni ha segnato anche 12 volte in Super League e ha realizzato cinque gol in quattro partite con la maglia della Nazionale svizzera.

«Zeki è una minaccia per qualsiasi portiere», ha dichiarato Vincent Kompany, manager del Burnley. «È nel nostro radar da un bel po' di tempo. Il modo in cui riesce a fare l'ultimo passaggio crea tantissimi assist e grazie alla quantità di lavoro che svolge in campo, riesce a segnare molto. È un calciatore molto intelligente, tecnicamente dotato e con una grande etica del lavoro. È un grande talento», ha concluso il tecnico belga.

Il passaggio di Amdouni al Burnley ha avuto risonanza globale grazie all'originalissimo annuncio postato dal club inglese. Riprendendo la fortunata e seguitissima serie di cartoni animati per piccini «Teletubbies», gli esperti di marketing dei Clarets hanno colpito nel segno.

Le reazioni degli utenti del web

«Il team dei social media di Burnley ha fatto centro con questo annuncio, il concetto e la creatività sono di alto livello, perfezione assoluta da parte di tutto il team, questo annuncio è così diverso e lo adoro, date a tutti un aumento 👌🏽».

«Questo è così terribile che è incredibile 😭», ha scritto un altro. «L'annuncio più divertente di sempre 😀». « Fate un inchino al team mediatico del Burnley 😂», ha scritto qualcuno in modo ironico. «La miglior presentazione di sempre ❤️».

Sull'asse Basilea-Teletubbies

Il giorno dopo il tanto discusso annuncio del Burnley, il Basilea, club di provenienza di Amdouni, ha civettato gli inglesi presentando l'arrivo del difensore Dominik Schmid.