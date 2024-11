Lautaro Martinez KEY

Argentina si è imposta per 1-0 contro il Perù e ha preso il largo in vetta alla classifica delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026.

L’ I campioni del mondo devono ringraziare Messi (assist) e Lautaro Martinez, autore di una splendida rete. L’Albiceleste, 25 punti, ha staccato l’Uruguay (2o a -5), che ha strappato un pareggio per 1-1 a Salvador de Bahia contro un Brasile che continua a non convincere. I brasiliani scendono così al 5o rango, superati dall’Ecuador, che ha raggiunto ha quota 19 punti la Colombia battendola per 1-0.

