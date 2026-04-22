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Calcio Lazio in finale grazie a Motta

Swisstxt

23.4.2026 - 00:13

Serata da fenomeno
Serata da fenomeno
Reuters

La Lazio ha raggiunto l'Inter in finale di Coppa Italia e lo deve al suo portiere Motta.

SwissTXT

23.04.2026, 00:13

23.04.2026, 00:16

Il 21enne ha parato 4 rigori nella serie dal dischetto con l'Atalanta, in una partita finita 1-1 (Romagnoli e Pasalic in gol) nei 120'. Il Bayern Monaco rimane in corsa per vincere tutte le competizioni e potrà riconquistare la Coppa di Germania dopo 6 anni. I gol di Kane e Luis Diaz sono valsi il 2-0 in semifinale sul Bayer Leverkusen e l'accesso all'ultimo atto. La Coppa di Francia invece sarà un affare tra Lens e Nizza, con i rossoneri che hanno superato 2-0 lo Strasburgo grazie alla doppietta di Wahi.

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