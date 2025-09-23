L'allenatore dell'Union Steffen Baumgart mostra il dito medio. foto: screenshot dazn

Nel fine settimana, l'allenatore dell'Union Berlino Steffen Baumgart ha mostrato il dito medio durante la partita contro il Francoforte. Si aggiunge alla lista dei calciatori e addetti ai lavori che non sono riusciti a controllare la propria rabbia.

Hai fretta? blue News riassume per te L'allenatore dell'Union Steffen Baumgart si è lasciato andare a un gesto osceno: ha mostrato il dito medio durante la partita contro il Francoforte.

Nella storia del calcio, molti giocatori o allenatori hanno mostrato il dito inglorioso.

Con Massimo Busacca, anche un arbitro di fama mondiale ha perso i nervi per alcuni istanti. Mostra di più

L'Union Berlino ha vinto una partita drammatica contro l'Eintracht Francoforte per 4-3. L'allenatore dell'Union Steffen Baumgart è balzato agli onori della cronaca per aver ricevuto un cartellino rosso poco prima della fine dei tempi regolamentari per essersi lamentato e aver calciato un pallone di carta sul manto erboso.

Le immagini televisive lo hanno anche mostrato mentre puntava brevemente il dito medio verso il campo dopo aver scosso la testa.

Interpellato sulla questione, però, Baumgart ha negato di aver fatto il gesto: «No.» Più tardi, in conferenza stampa, ha ammesso: «Guardavo nel vuoto. In quale direzione è andato lo sguardo? In nessuna direzione. Tutto bene. È stata un’emozione legata al precedente intervento del VAR».

Anche altri allenatori e giocatori - e persino un arbitro - si sono già lasciati andare al gesto osceno. I cinque episodi seguenti sono rimasti particolarmente impressi nella memoria.

Ottmar Hitzfeld

Il 12 ottobre 2012, l'allenatore della nazionale Ottmar Hitzfeld ha mostrato il dito medio all'arbitro spagnolo David Fernández Borbalán - due volte, in realtà - durante la qualificazione della Svizzera alla Coppa del Mondo contro la Norvegia.

Dopo l'incidente, Hitzfeld ha inizialmente affermato che il gesto era «diretto a se stesso».

L'indignazione è stata enorme, l'ex coach della Nati si è poi scusato pubblicamente, ma è stato comunque squalificato dalla FIFA per due partite.

Ottmar Hitzfeld e il dito medio. Keystone

Mario Balotelli

Durante la partita tra il Basilea e il Sion, il nuovo acquisto vallesano Mario Balotelli viene fischiato dai tifosi. Egli reagisce puntando il dito medio in direzione del pubblico. Non riceve un cartellino rosso perché sia l'arbitro che il VAR non vedono l'azione.

Prima che l'associazione decida per una squalifica, l'italiano passa all'attacco.

In una dichiarazione, pubblicata in tre lingue su Instagram, ricorre a parole drastiche: «Associazione Svizzera di Calcio: non so in che tipo di mafia siate, ma credetemi, i giocatori come me non sono orgogliosi di giocare in un campionato in cui prevalgono ingiustizia, corruzione e incompetenza».

Di conseguenza, Balotelli è stato bandito per due partite.

Balotelli "saluta" i tifosi del Basilea 07.11.2022

Stefan Effenberg

Ai Mondiali del 1994, Stefan Effenberg si esibisce in una pessima prestazione con la Germania, nella terza partita del girone contro la Corea del Sud e viene fischiato dai suoi stessi tifosi.

Il centrocampista reagisce con il dito medio, un gesto che ha delle conseguenze. Il tedesco viene cacciato dalla squadra dall'allenatore Berti Vogts. Solo quando il mister si dimette, nel 1998, Effenberg fa il suo ritorno in nazionale per due partite.

Stefan Effenberg ha avuto una brutta giornata contro la Corea del Sud ai Mondiali del 1994 e ha risposto ai fischi dei tifosi tedeschi mostrando loro il dito medio. imago images / WEREK

Massimo Busacca

Nel maggio 2009, Massimo Busacca arbitra la finale di Champions League tra il Barcellona e il Manchester United. Meno di un anno dopo, il ticinese è in servizio per la partita tra Baden e Young Boys.

Il ticinese è stato disprezzato dai tifosi bernesi e in risposta ha mostrato loro il dito medio: «Se è successo davvero che ho mostrato il dito medio ai tifosi, allora è stata una reazione umana. Sono stato insultato e provocato fin dal primo minuto», aveva dichiarato il fischietto al Blick.

Busacca è stato squalificato per tre turni, ma l'incidente non ha intaccato la sua carriera. Nel gennaio 2010, è stato premiato dall'IFFHS come miglior arbitro mondiale della stagione precedente.

All'epoca, il Blick titolava: scandalo del dito puzzolente. bild: screenshot srf

Samir Ramizi

Nell'ottobre 2022, il Winterthur ottiene la prima vittoria in casa (1-0) contro il GC dopo 37 anni. Il gol decisivo è di Samir Ramizi. Dopo il fischio finale, tuttavia, il centrocampista ha suscitato clamore.

A quanto pare è stato insultato dai tifosi del GC e ha mostrato loro il dito medio. La Lega ha quindi squalificato a Ramizi per due partite.