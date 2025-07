Sono ore intense anche per una giocatrice di esperienza come Noelle Maritz. blue Sport

La veterana della Nazionale Noelle Maritz ha già vissuto molte esperienze nella sua carriera. Ma una folla di tifosi come quella presente all'esordio degli Europei contro la Norvegia le fa venire la «pelle d'oca».

Allo stesso tempo, il risultato (la sconfitta per 2-1) le pesa. È stato quindi bello poter parlare con le famiglie e gli amici sugli spalti dopo la partita.

L'umore della squadra non ne ha risentito più di tanto: «Sappiamo tutti di avere qualità in squadra e guardiamo quindi con positività e fiducia a domenica». Mostra di più

Noelle Maritz ora conta ben 130 selezioni con la Nazionale maggiore. Negli scorsi anni è stata una presenza fissa a tutte le fasi finali dei tornei importanti a cui la Svizzera si è qualificata - due Coppe del Mondo (2015 e 2023) e due Europei (2017 e 2022) - e lo è ancora oggi.

In termini di atmosfera, tuttavia, la partita contro la Norvegia ha superato tutto ciò che ha vissuto finora nella sua carriera. «Quando siamo entrati nello stadio, mi è venuta la pelle d'oca. Credo sia stata un'esperienza unica, irripetibile, trovarsi di fronte a una folla come quella e assaporarla in quel modo».

Naturalmente avevano visto anche le immagini della marcia dei tifosi: «È davvero bello quello che sta succedendo».

In termini di risultato però, non è stata una serata perfetta. La sconfitta patita contro le norvegesi ha fatto male. Come ha vissuto le ore successive al debutto e com'è l'umore all'interno della squadra? «Subito dopo la partita eravamo tutte deluse perché sapevamo che era possibile fare di più, avevamo giocato bene, ma il risultato ci ha penalizzato. Ma credo che sia stato bello poter incontrare la famiglia e gli amici allo stadio, al termine del match. Ci hanno tirato su un po' il morale».

Le ragazze della Nazionale non hanno dormito molto dopo il debutto, anche perché sono arrivate in albergo molto tardi. «Ma sì, al mattino però l'umore era davvero buono. Sappiamo tutte che abbiamo qualità in squadra e per questo siamo positive e fiduciose per la prossima partita».

Domenica alle 21h00 la Svizzera affronterà al Wankdorf l'Islanda, che a sua volta ha perso il match d'esordio contro la Finlandia per 0-1. La regola per entrambe le squadre sarà: vietato perdere.

«Nessuno lavora più duramente di Wälti»

In conferenza stampa, Maritz ha parlato anche di Lia Wälti, la cui partecipazione all'Euro è stata in dubbio fino all'ultimo a causa di un infortunio. Per la capitana ha solo parole di elogio.

«Tutti conoscono le sue qualità. Sì è vista anche mercoledì sera la sua importanza in centro al campo. Siamo tutte molto felici quando sappiamo che può scendere in campo con noi», ha spiegato la 29enne.

«In queste ultime settimane non ha vissuto un periodo facile - ha raccontato - ha dovuto lottare anche contro dei guai fisici. Ma lei è una che non molla mai. Non conosco nessuno che lavori più duramente di Lia».

«Lei dà tutto per la squadra. Ora è già concentrata per prepararsi e fare in modo di essere pronta a scendere in campo domenica», ha infine concluso la nativa di Newport Beach.

La conferenza stampa di Maritz (in lingua tedesca)