Eliminazione al 92esimo L'Inghilterra di Tuchel cede all'Argentina, le critiche in patria sono pesantissime: «Non ha creduto nei suoi ragazzi»

Ecco di cosa si tratta L'Inghilterra perde per 1-2 la semifinale dei Mondiali contro l'Argentina, dopo essere stata in vantaggio per 1-0, e viene così eliminata.

Gli inglesi giocano con grande sicurezza per gran parte della partita, ma crollano completamente nella fase finale.

Dopo la partita, le critiche si concentrano soprattutto sul ct Thomas Tuchel e sulla sua strategia nelle sostituzioni.

Alla BBC, diverse leggende del calcio inglese sono d'accordo: le decisioni del tecnico tedesco si sono rivelate controproducenti. Riepilogo creato con

Non tornerà a casa! Eppure, ad Atlanta, le cose sembravano andare così bene per gli inglesi, giunti ad un passo dalla prima finale dal 1966. Ma alla fine non è bastato. Anche perché Tuchel ha effettuato le sostituzioni sbagliate: è quanto sostiene, in primo luogo, la leggenda del calcio inglese Wayne Rooney.

«Questo è panico, vero e proprio panico! Non puoi andare in vantaggio di un gol e poi arrenderti così», tuona il 120 volte nazionale inglese alla «BBC» poco dopo il fischio finale.

«Hanno rinunciato al possesso palla e, con esso, a ogni possibilità di segnare il secondo gol. Eppure, la pressione era tutta sull’Argentina. Ma se li lasci semplicemente giocare con la loro qualità, prima o poi andranno a segno».

Wayne Rooney (al centro) e Joe Hart (a sinistra) criticano la strategia di sostituzioni di Thomas Tuchel. www.imago-images.de

Il possesso palla passa quasi interamente agli argentini, che nella fase finale creano numerose occasioni. Mac Allister colpisce due volte il palo, mentre il portiere inglese Pickford è costretto a intervenire in più occasioni.

All’85esimo e al 92esimo, l’Albiceleste ribalta infine il risultato grazie alle reti di Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

«Ha dimostrato di non credere nella squadra»

«Quando sei in campo, sei in vantaggio per 1-0 e poi vedi quali sostituzioni decide di fare l’allenatore, allora perdi fiducia», dice Rooney mettendosi nei panni dei giocatori. «A quel punto ti chiedi: «Oh no, come faremo adesso?».

Anche l’ex portiere della nazionale Joe Hart non si trattiene. «Southgate (il predecessore di Tuchel, ndr) ha sempre dovuto incassare critiche quando l’Inghilterra non riusciva a mantenere il risultato nelle partite importanti, nei momenti decisivi. In questo non è cambiato nulla. Thomas Tuchel ha ricevuto molti elogi. Ma con le sue sostituzioni di oggi, ha dimostrato di non aver creduto in questa squadra. Di non aver creduto che potesse sferrare altri colpi contro l’Argentina».

Il co-commentatore Shearer aggiunge: «Voleva mantenere il risultato schierando sei difensori in campo. Ma c’è una differenza tra mantenere il risultato contro la Norvegia e il Messico e farlo contro l’Argentina. Tuchel ha giocato la sua carta troppo presto. E questo gli si è ritorto contro.»