Chi desidera acquistare la maglia ufficiale del Real Madrid con il numero 9 di Kylian Mbappé dovrà attendere più di un mese. La grande richiesta ha infatti spiazzato i responsabili del marketing del club madrileno.

Hai fretta? blue News riassume per te La presentazione ufficiale di Kylian Mbappé al popolo madrileno avverrà martedì 16 luglio, al Bernabeu.

Le nuove magliette ufficiali, con il nove stampato dietro, sono in vendita da giovedì 11 luglio.

A causa della grande richiesta, inaspettata, vi sono tempi di attesa di 4-5 settimane.

Il costo di una maglietta autentica in versione «home» della superstar francese è di 180 euro. Mostra di più

Non importa se con la Nazionale francese agli Europei ha deluso, Kylian Mbappé rimane una superstar, ci mancherebbe.

Tanto grande e atteso che i tifosi del Real Madrid che acquisteranno le maglie dell'attaccante francese dovranno aspettare fino a «sei settimane in più» per riceverle, ha dichiarato giovedì il club, attribuendo il ritardo alla grande richiesta dei tifosi. Meno di 24 ore per svuotare le scorte. Incredibile.

Mbappé sarà presentato come giocatore del Madrid al Bernabéu, davanti a 81.000 (!) tifosi, martedì, dopo la sua firma su un accordo di cinque anni.

Gli spagnoli, avevano annunciato il tanto atteso accordo il 3 giugno, ma il giocatore si è unito ufficialmente al club solo il 1° luglio, dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain.

Così i campioni de LaLiga hanno reso disponibile l'acquisto del nuovo kit 2024-25 con il nome di Mbappé per la prima volta mercoledì 10 luglio, dopo aver confermato che il giocatore indosserà la maglia numero 9.

Il centrocampista Eduardo Camavinga indosserà la n. 6 e Federico Valverde la n. 8, mentre Aurélien Tchouaméni prenderà la n. 14 e il giovane talento turco Arda Güler indosserà la n. 15.

Tuttavia, i tifosi che sperano di mettere le mani su una maglia di Mbappé dovranno avere pazienza.

«A causa dell'elevata domanda attuale, gli articoli di questa collezione potrebbero subire un ritardo nella consegna fino a 4-6 settimane aggiuntive, indipendentemente dal metodo di spedizione selezionato», ha dichiarato il negozio online ufficiale del Madrid.

«Questo ritardo riguarderà sia gli ordini esclusivi della collezione Mbappé sia quelli che combinano i prodotti della collezione Mbappé con altri prodotti del negozio online».

Una maglia Mbappé H (home) 2024-25 bianca a maniche corte «autentica», come quella indossata dai giocatori, costa 180 euro, mentre una maglia Mbappé home 2024-25 «standard» è venduta per 120.

Prima della presentazione davanti ai tifosi, il presidente del club Florentino Pérez procederà a formalizzare il contratto presso il campo di allenamento del Real, mentre successivamente, Mbappé risponderà alle domande dei media nella sala stampa del Bernabéu.