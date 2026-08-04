La tribuna con il logo della squadra della Super League
Immagine: Keystone
Il nuovo stadio è soltanto il simbolo più evidente della trasformazione dell'FC Lugano.
Dopo l'inaugurazione ufficiale dell'AIL Arena, la qualificazione al turno successivo di Conference League e la convincente vittoria sul campo dei Grasshoppers, i bianconeri si presentano come una delle squadre più accreditate nella corsa al titolo di Super League.
Il cambiamento va ben oltre il terreno di gioco. Il CEO Martin Blaser definisce l'AIL Arena uno «stadio boutique», mentre un collaboratore del club sintetizza così il salto di qualità: «Siamo passati da una Fiat Panda a una Porsche».
Gran parte di questa crescita porta la firma del proprietario Joe Mansueto. Il miliardario statunitense ha investito personalmente 18,4 milioni di franchi per trasformare il progetto originario in un impianto moderno e ricco di servizi.
L'AIL Arena dispone di 8'793 posti per le partite di campionato (8'153 per le competizioni UEFA) e offre un'area hospitality completamente rinnovata, oltre a un esclusivo «Tunnel Club», che permette a 16 ospiti per gara di assistere da vicino al riscaldamento delle squadre e al loro ingresso in campo.
L'entusiasmo si riflette anche sugli spalti. Dei 4'240 abbonamenti disponibili ne sono già stati sottoscritti 2'975, un netto incremento rispetto al passato.
La trasformazione del Lugano non riguarda soltanto le infrastrutture. La società continua infatti a investire anche nell'accessibilità.
Dopo aver introdotto la traduzione delle conferenze stampa nella lingua dei segni, il club propone ora anche visite autoguidate dell'AIL Arena in lingua dei segni italiana (LIS), un'iniziativa ancora rara nel calcio svizzero.
All'esterno c'è già chi considera il Lugano il principale rivale di Young Boys e Basilea. Sulle pagine del «Blick» Kubilay Türkyilmaz lo indica addirittura come il primo candidato al titolo.
All'interno del club, però, i toni restano più cauti. Il direttore sportivo Sebastian Pelzer invita a non farsi trascinare dall'entusiasmo.
«Uno stadio meraviglioso non basta certo a fare di una squadra la favorita per il titolo. Vogliamo crescere, ma un passo alla volta».
Più diretto il nuovo capitano Renato Steffen, che vede nel nuovo impianto anche una responsabilità. «Campionato è una parola molto forte, ma con il nuovo stadio non abbiamo più scuse».
La sua mentalità si è vista anche nel successo europeo per 5-1 contro il Dukagjini, quando, nonostante il vantaggio maturato già nel primo tempo, ha criticato pubblicamente la prestazione della squadra per la mancanza di intensità.
Il punto di forza dei ticinesi resta comunque il lavoro dell'allenatore Mattia Croci-Torti, ormai alla sesta stagione sulla panchina bianconera.
Il suo calcio, basato su un possesso palla elaborato e su una marcatura a uomo molto aggressiva, è considerato tra i più sofisticati della Super League.
Per affrontare campionato ed Europa la rosa è stata ulteriormente rinforzata e ringiovanita. Tra gli acquisti più interessanti c'è il diciottenne honduregno Dereck Moncada, arrivato per circa tre milioni di franchi.
«Possiede doti fisiche che pochissimi giocatori della Super League hanno», dice Croci-Torti.
Le qualità della squadra si sono viste anche nell'ultima giornata di campionato. Sotto contro il Grasshoppers, il Lugano ha ribaltato la partita imponendosi 4-1 grazie a un secondo tempo di alto livello.
«Certo, abbiamo delle ambizioni. Ma la stagione è ancora agli inizi e non guardiamo troppo avanti. Se però giochiamo con l'intensità del secondo tempo, andrà tutto bene», osserva Uran Bislimi.
Con una proprietà solida, uno stadio all'avanguardia, una struttura ormai consolidata, un allenatore tra i più apprezzati del campionato e una rosa ricca di qualità, il Lugano sembra aver completato la propria trasformazione.
Dopo anni trascorsi all'ombra delle grandi della Super League, i bianconeri hanno tutte le carte in regola per inserirsi stabilmente nella lotta per il titolo.
L'FC Lugano inaugura una nuova era con la modernissima AIL Arena. Grazie ai milioni arrivati dagli Stati Uniti, alla raffinatezza tattica e a una rosa ampia e competitiva, i ticinesi sono considerati tra i principali candidati al titolo in Super League.