Come testimoniato martedì da un medico legale, l'ex calciatore argentino Diego Maradona, con una storia nota di varie dipendenze, non aveva tracce di droga o alcool nel sangue al momento della sua morte nel 2020. Tuttavia, aveva assunto dei farmaci.

Hai fretta? blue News riassume per te Diego Maradona non aveva droghe o alcool nel sangue al momento della morte nel 2020, ma sono stati trovati nel suo corpo farmaci antidepressivi, antiepilettici, antipsicotici e antiemetici.

Un anatomopatologo ha rilevato condizioni di salute gravi, incluso un fegato con segni di cirrosi oltre che insufficienza renale e cardiaca.

Sette membri del team medico sono sotto processo per «omicidio con dolo eventuale» a causa della presunta negligenza che potrebbe aver contribuito alla sua morte. Mostra di più

«Nessuno dei quattro campioni ha rivelato tracce di cocaina, marijuana, MDMA, ecstasy o anfetamine», né alcool, ha dichiarato il biochimico forense Ezequiel Ventosi durante il processo al team medico dell'idolo del calcio argentino.

Ha analizzato i campioni di sangue, urine e mucosa di Maradona dopo la sua morte.

Le analisi hanno invece rilevato cinque sostanze corrispondenti a farmaci antidepressivi, antiepilettici, antipsicotici e antiemetici.

L'anatomopatologa Silvana de Piero, che ha esaminato gli organi, ha testimoniato martedì che il fegato mostrava segni compatibili con una cirrosi, i reni una insufficienza, i polmoni una patologia cronica e il cuore segni di insufficienza.

Sette sospettati

Queste testimonianze hanno inaugurato la quarta settimana del processo a sette professionisti sanitari - medici, psichiatra, psicologo, infermieri - per «omicidio con dolo eventuale», caratterizzato quando una persona commette una negligenza, pur sapendo che potrebbe causare la morte.

Leggenda del calcio mondiale, Maradona è deceduto il 25 novembre 2020 per un arresto cardiorespiratorio complicato da un edema polmonare acuto, in una residenza privata di Tigre, vicino a Buenos Aires, dove si stava riprendendo dopo un intervento neurochirurgico per un ematoma alla testa.

Dall'inizio del processo, i primi testimoni, citati dall'accusa, hanno descritto un ambiente medicalmente sotto equipaggiato, inadatto a una convalescenza, segnali clinici che avrebbero dovuto allarmare il team medico, un'agonia che potrebbe essere durata 12 ore.