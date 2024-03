Granit Xhaka (centro) arringa il suo giovane compagno Dan Ndoye KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata, a Copenhagen, ha sfidato la Nazionale di casa in preparazione degli Europei che inizieranno a giugno (0:0). Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota Portiere Yann Sommer: 4.5

In 35 minuti di presenza in campo tocca più palloni che nella penultima gara di Champions giocata con l'Inter. Dà la solita sicurezza alla squadra, calcia via una palla pericolosa che balla davanti a porta e si infortuna, alla solita caviglia, poi esce pochi minuti dopo.

Difensori

Nota Difensore Fabian Schär: 4.5

Fa meno errori del solito con la maglia della Nazionale. È attento e sicuro, come quando al 22° toglie la palla dai piedi di un attaccante danese lanciato verso la porta. Nel secondo tempo si spinge avanti, dando un segnale importante ai suoi compagni, purtroppo le sue folate offensive non creano grosse difficoltà alla retroguardia avversaria.

Nota Difensore Manuel Akanji: 3.5

Inizia con alcuni errori, poi riprende la solita sicurezza. Non brilla come altre volte e al 15° del secondo tempo si fa anche ammonire.

Nota Difensore Ricardo Rodriguez: 4.5

Sulla fascia sinistra ha il suo bel da fare. In avanti aiuta a volte Ndoye per creargli degli spazi. Rodriguez non sbaglia e non si esime dalla corsa. Gara positiva la sua.

Censtrocampisti

Nota Nota Centrocampista Silvan Widmer: 4

Partita difficile la sua nel primo tempo. Gli arrivano poche palle, una alta, sulla quale non riesce però a dare forza e precisione. Viene sostituito al 20° del secondo tempo, stranamente, dopo aver iniziato a ricevere e giocare più palloni.

Nota Centrocampista Denis Zakaria: 4

Primo tempo oscuro il suo, anche perché i palloni non transitano dalle sue parti. Nel secondo periodo, come altri, inizia con più piglio, trovandosi più spesso al centro del gioco. Dopo un'ottima giocata offensiva si infortuna, al 28°, deve lasciare il campo.

Nota Centrocampista Granit Xhaka: 3.5

Il capitano riceve poche palle, anche perchè la Danimarca è molto chiusa. Al 47° fa una corsa pazza in avanti, cercando di trascinare i suoi giovani compagni. Nel secondo tempo prova due conclusioni da fuori, alte entrambe, serve alcuni palloni precisi e trova il modo di perdere la calma a contatto con un avversario.

Nota Centrocampista Remo Freuler: 4

S'inserisce in avanti senza grande fortuna, lotta con il solito piglio. Prova una conclusione da fuori area 36° e corre molto anche senza palla. Partita senza grandi meriti la sua, ma nemmeno grossi demeriti.

Nota Centrocampista Dan Ndoye: 5

È sicuramente il giocatore più pericoloso, creativo e divertente della Nazionale. Salta l'uomo quando ne ha la possibilità e cerca di creare occasioni per i suoi compagni. In difesa può milgiorare. L'unico tiro del primo tempo è suo, al 40°.

Attaccanti

Nota Attaccante Ruben Vargas: 3.5

Un po' meno brillante di due anni fa, ma a Vargas non si può certo imputare la mancanza di impegno, anche se non riesce a essere davvero pericoloso. Come al 10° del secondo tempo, quando lanciato solo verso la porta danese s'incarta con la palla tra i piedi.

Nota Attaccante Noah Okafor: 3

Partita difficile per l'attaccante del Milan, che tocca pochissime palle e fatica ad inserirsi tra le maglie danesi. Nel secondo tempo prova un tiro al 18° che s'infrange sulla schiena di un avversario. Viene sostituito al 20°.

Sostituzioni

Nota Entra al 35° per Sommer Yvon Mvogo: 5

Si fa trovare pronto sull'unica vera occasione pericolosa di tutta la partita: sul calcio di punizione tirato magistralmente da Eriksen il numero 2 s'invola e nega la gioia ai giocatori di casa. Dimostra sicurezza, anche con i piedi.

Nota Entra al 20° (s.t.) per Widmer Renato Steffen (n.v)

Nota Entra al 20° (s.t.) per Okafor Mohamed Amdouni (n.v)

Nota Entra al 30° (s.t.) per Vargas Xherdan Shaqiri (n.v)

Nota Entra al 30° (s.t.) per Zakaria Michel Aebischer (n.v)