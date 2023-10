Sommer non fa una parata, per fortuna c'è Shaqiri – 5 i bocciati

La Svizzera raddrizza una partita nel finale. Keystone

Contro la Bielorussia la Nazionale rossocrociata ha pareggiato in extremis. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo dal commissario tecnico Murat Yakin.

Portiere

Nota 3.5 Portiere Yann Sommer

L'estremo difensore dell'Inter deve stare attento a non prendersi un raffreddore nel freddo del Kybunpark di San Gallo. Non ha da fare e non riesce a mettersi in mostra. Tuttavia subisce tre reti, anche se incolpevole, sul 2-1 gli mancano i centimetri per deviare il pallone.

Difensori

Nota 4.5 Difensore Jordan Lotomba

La sua ultima partita in Nazionale risaliva alle mese di giugno del 2022 in Nations League contro il Portogallo. Oggi invece Murat Yakin lo schiera titolare. Non fa grossi errori dietro, ma è molto propositivo davanti. Spesso e volentieri combina con Shaqiri sulla fascia, peccato che a volte gli manca un po' di precisione.

Nota 4- Difensore Manuel Akanji

Per un'ora gestisce la difesa con una solida prestazione, anche se l'attacco bielorusso non è ovviamente un gran metro di paragone. In seguito il difensore del City si fa prendere fuori posizione e la Bielorussia pareggia. Anche nel terzo gol non è incolpevole. Nel finale riesce almeno a siglare il 3-2 che rilancia il finale di partita.

Nota 3.5 Difensore Fabian Schär

Il centrale del Newcastle non si limita a difendere, ma cerca di dare una mano ai compagni in fase di costruzione. Non è raro vederlo avanzare palla al piede scartando un paio di avversari. Come il compagno Akanji cala nel secondo tempo. Nell'azione dell'1-1 non riesce a evitare il cross che si trasforma poi nell'assist a Ebong e sull'1-3 si lascia fregare con troppa facilità.

Nota 3 Difensore Ricardo Rodriguez

Nel corso di tutto l'incontro per Rodriguez in fase difensiva c'è poco da fare, però non fa bella figura in entrambe le due reti subite; quando l'esperto terzino perde di vista gli attaccanti bielorussi. Rispetto al solito il giocatore del Torino è anche molto meno propositivo davanti. Lascia il campo al 73esimo.

Censtrocampisti

Nota 3 Centrocampista Djibril Sow

Nei minuti in cui è in campo non lo si percepisce. Tocca pochissimi palloni, sembra vagare - perso - per il campo senza sapere davvero cosa fare. Esce al 62esimo per Amdouni.

Nota 4 Centrocampista Granit Xhaka

Nella sua 118esima partita con la Nazionale Xhaka ha, come spesso gli succede, molto possesso palla. Le occasioni da rete più chiare prima dell'1-0 di Shaqiri sono firmate dal capitano: entrambe con dei tiri da fuori area. Al 68esimo consegna la palla agli avversari in mezzo al campo, i quali partono in contropiede e guadagnano il calcio d'angolo che poi porta all'1-2. Si rifà a cavallo del 90esimo mettendo il pallone sulla testa di Amdouni per il 3-3.

Nota 5 Centrocampista Remo Freuler

Il centrocampista rientrato in Serie A dopo una stagione in Inghilterra si dà da fare. Corre molto e bene, recupera molti palloni ma soprattutto riesce a creare spazio ai compagni in zona offensiva. Decisivo il suo recupero di palla nell'azione che finisce con la rete dell'1-0 di Shaqiri. Nel secondo tempo cala ma non molla, lotta fino alla fine e cerca di dare una mano nel recuperare il punteggio.

Attaccanti

Nota 5.5 Esterno sinistro Xherdan Shaqiri

Anche se non corre come una volta è il giocatore più appariscente. Quasi tutte le azioni pericolose della Svizzera passano dai suoi piedi. Al 28esimo è sua l'importante rete dell'1-0. In un momento dove la Nati fatica a trovare occasioni limpide, ci pensa lui a togliere le castagne del fuoco con un tiro perfetto. Quando non segna crea occasioni per i compagni, come al 89esimo quando fornisce l'assist ad Akanji per il 3-2.

Nota 4 Esterno destro Renato Steffen

Poco appariscente. Come al solito si mette al servizio della squadra ma fa fatica a rendersi pericoloso. Al 23esimo va al tiro dopo una bella combinazione di tacco con Itten, la palla è però deviata in corner da un avversario. Al 40esimo si trova sui piedi una palla d'oro a pochi metri dal portiere, il bianconero però sbaglia un assist a Freuler e la sfera è intercettata da Ignatovich. Al 73esimo è sostituito da Ndoye.

Nota 4 Punta Cedric Itten

Non tocca molti palloni, è in costante difficoltà trovandosi chiuso da numerosi avversari. Al 40esimo smarca Steffen con un bel passaggio e si fa vedere con un colpo di testa pericoloso al 50esimo. Al 62esimo lascia spazio a Zeqiri.

Sostituzioni

Nota 5 Entra al 62esimo per Sow Mohamed Amdouni

Fa subito sentire la sua presenza, sfiora la rete in due occasioni in una manciata di minuti. È lui l'autore dell'agognato pareggio al 90esimo.

Nota 4 Entra al 62esimo per Itten Andi Zeqiri

Al 74esimo impensierisce il portiere avversario con un tiro ravvicinato dopo una furiosa cavalcata sulla fascia di Ndoye.

Nota - Entra al 73esimo al posto di Steffen Dan Ndoye

Senza voto. Ha giocato troppo poco, anche se quando è entrato ha subito fatto sentire la sua pericolosità. Peccato non sia entrato prima.

Nota - Entra al 73esimo al posto di Rodriguez Ulisses Garcia

Senza voto. Ha giocato troppo poco.