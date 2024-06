Cinque svizzeri con il massimo dei voti per un risultato storico

L'undici elvetico del fantastico ottavo di finale contro l'Italia. Imago

Agli ottavi di finale la Nazionale rossocrociata ha dominato l'Italia, campione d'Europa nel 2021. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota 5 Portiere Yann Sommer

Il portiere dell'Inter non riesce a distinguersi: gli italiani sono troppo innocui. Non commette nessun errore e trova un piccolo aiuto dal palo. Sempre solido.

Difensori

Nota 5.5 Difensore Fabian Schär

Tiene sotto controllo gli avversari. Il signore dei cieli si spinge in avanti ogni volta che la palla viene giocata. Sfortunatissimo il suo tentativo di difesa fallito al 52esimo, che per fortuna finisce sul palo.

Nota 6 Difensore Manuel Akanji

Una sfida molto meno impegnativa di quella contro la Germania. Ancora meno che contro la Scozia. Il capo della retroguardia svizzera ha tutto sotto controllo, apparentemente senza fare troppi sforzi. A parte un passaggio sbagliato, Akanji non commette mai errori.

Nota 5.5 Difensore Ricardo Rodriguez

Soprattutto nel primo tempo si è visto più avanti che dietro. Nelle poche azioni di contropiede degli azzurri è però sempre attento e interviene con sicurezza. L'ex capitano del Torino, con il contratto in scadenza, non avrà certo problemi a trovare una nuova sistemazione al termine del torneo europeo. È un giocatore importantissimo per la Nati.

Centrocampisti

Nota 5.5 Centrocampista Dan Ndoye

Che sia Darmian, Bastoni o Barella, nessun calciatore azzurro riesce a tenere il passo con il nostro Ndoye. Costantemente pericolosissimo davanti, non è sempre solido dietro. Per fortuna non è comunque necessario contro questa innocua Italia. Viene sostituito al 77essimo da Sierro.

Nota 6 Centrocampista Granit Xhaka

Sembra avere un fastidio alla coscia, così il suo sostituto naturale Sierro si scalda molto presto nel corso della partita. Per fortuna Xhaka riesce a rimanere in campo fino alla fine. È costantemente al centro del gioco, anche perché gli italiani gli lasciano inspiegabilmente molto spazio. Come spesso gli succede, quando sta bene, è il giocatore ad avere più possesso palla dei suoi. I suoi passaggi sono semplicemente perfetti.

Nota 6 Centrocampista Remo Freuler

Ha creato un po' di polemica con una frase mal interpretata prima della partita. Oggi il fuoriclasse del Bologna affonda gli Azzurri in campo: è lui a trovare la rete del momentaneo 1-1. Controlla il pallone prima di calciare al volo e trafiggere Donnarumma. Corre più di tutti, facendo registrare poco meno di 12 chilometri. Semplicemente magnifico.

Nota 5 Centrocampista Michel Aebischer

Perde pochissimi palloni e non ha paura di correre. Solo Xhaka e Freuler hanno corso più di Aebischer. La sua è una grande prestazione, con un'unica eccezione: quando viene attaccato alle spalle. Ha il controllo della sua fascia per tutta la partita. Geniale il passaggio filtrante per Embolo al 24esimo minuto. Esce al 92esimo sostituito da Steffen.

Attaccanti

Nota 6 Attaccante Fabian Rieder

Costantemente pericoloso, corre in ogni spazio libero e non ha paura dei contrasti. Splendido il calcio di punizione che Donnarumma devia sul palo nei minuti di recupero del primo tempo. Sfrontato, sicuro di sé ed estremamente agile. Che partita la sua! Al 72esimo viene sostituito da Stergiou.

Nota 6 Attaccante Ruben Vargas

Davvero troppo vivace e veloce per gli italiani questa sera. Può essere fermato solo commettendo dei falli. Inoltre è brutalmente efficiente: prima trova libero in area di rigore Remo Freuler per l'1-0, poi dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo segna lui stesso una rete clamorosa. Questa sera è uno dei migliori della Nati. Al 72esimo lascia il posto a Zuber.

Vargas segna il 2-0 con un golasso 29.06.2024

Nota 5 Attaccante Breel Embolo

Una costante spina nel fianco nella difesa azzurra. Al 24esimo si inserisce perfettamente sul lancio lungo di Aebischer, peccato che una volta arrivato davanti all portiere azzurro non riesce a trovare il tiro per insaccare la sfera. Era un'occasione da sfruttare. Tocca meno palloni dei compagni, ma rimane pericoloso obbligando i difensori italiani a marcarlo da vicino fino al 77esimo, quando lascia spazio a Duah.

Sostituzioni

Nota - Entra al 72esimo al posto di Vargas Steven Zuber

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 72esimo al posto di Rieder Leonidas Stergiou

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 77esimo al posto di Embolo Kwadwo Duah

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 77esimo al posto di Ndoye Vincent Sierro

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 92esimo al posto di Aebischer Renato Steffen

Senza voto. Ha giocato troppo poco.