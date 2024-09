KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata ha perso anche la seconda partita dell'Uefa Nations League, soccombendo per 4 a 1 alla Spagna, a Ginevra. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota 4.5 Portiere Gregor Kobel

Inizia subito con una parata sicura, ma un minuto dopo, nonostante ci metta le mani, non può evitare l'1 a 0. Molto sollecitato e solido, non può nulla nemmeno sulla seconda rete. Si allunga su un gran tiro di Yamal, evitando il 3 a 0. Impotente sulle altre due reti della Spagna.

Difensori

Nota 5 Difensore Manuel Akanji

Ottimo taglio lungo per Embolo, che viene atterrato da Le Normand, espulso a 70 minuti dalla fine. Provvidenziale il suo recupero al 32°, in seguito non si fa sfuggire Yamal: imperiale. Sull'ultima rete avversaria non ci crede più. Peccato.

Nota 4 Difensore Gregory Wütrich

Inizia bene ma si fa sovrastare da Joselu che segna la prima rete. Cerca la rete di testa su calcio d'angolo ma la palla finisce fuori, poi ci prova ancora da lontano quando la squadra non trova la via della rete, ma la palla impatta su un avversario. Tutto sommato un gara abbastanza positiva.

Nota 4 Difensore Ricardo Rodriguez

Ottimo in chiusura mentre cerca di alzare la squadra. Fa una partita modesta. Potrebbe dare di più vista la sua esperienza. Esce al 62°.

Censtrocampisti

Nota 4 Centrocampista Denis Zakaria

Fino al 20° il centrocampo ospite lo fa impazzire. Non riesce a non far rimpiangere l'assenza di Xhaka, nonostante una partita diligente. Esce al 62°, senza né lode né infamia.

Nota 3.5 Centrocampista Michel Aebischer

Poco ispirato, sembra quasi perso in mezzo al campo. Si perde Yamal sulla seconda rete spagnola. Non mette in campo la stessa creatività e velocità dimostrata agli Europei. Esce al 76°.

Nota 4 Centrocampista Remo Freuler

Poco visibile, attento a presidiare il centrocampo senza però osare di più. Nel secondo tempo si fa vedere e sentire maggiormente, cerca anche la conclusione da lontano, ma non basta.

Nota 4 Centrocampista Kevin Omeragic

Si fa vedere davanti, segna una rete che viene annullata e sbaglia qualche appoggio facile. Con il passare del tempo diventa un po' più sicuro nelle chiusure. Nella corsa con Torres, non fa una bella figura e la Spagna segna la terza rete.

Nota 5 Centrocampista Ruben Vargas

Si becca un giallo per un fallo inutile a metà campo, al 18°. Si fa vedere molto, cerca di servire i compagni, salta l'uomo e poi trova una bella conclusione al 40°, parata. Non smette di spingere fino alla fine del primo tempo. Anche nel secondo inizia con il piglio giusto, seppur gli spagnoli gli danno meno spazio.

Attaccanti

Nota 5 Attaccante Mohamed Amdouni

Dopo i primi 20 minuti di anonimato, stampa la palla sulla traversa con una punizione davvero ottima, ma non perfetta. Ha il pregio di segnare l'unica rete elvetica. Esce all'84° dopo essersi spento, come un po' tutta la squadra.

Nota 4 Attaccante Breel Embolo

Sguscia sulla fascia, serve ottimamente Omeragic che segna - ma il gol viene annullato. È veramente difficile da controllare anche per i navigati centrali spagnoli. Nel secondo tempo scompare, purtroppo. Esce al 76°.

Sostituzioni

Nota -- Centrocampista (entra al 62°) Fabian Rieder

Entra e si fa subito vedere con un veloce inserimento. Cerca un passaggio lunghissimo, ma non facile per chi deve controllare su di un campo davvero scivoloso. Troppo poco tempo di gioco per una valutazione.

Nota -- Attaccante (entra al 62°) Vincent Sierro

SI vede poco, anche se cerca di fare il suo. Troppo poco tempo di gioco per una valutazione.

Nota -- Attaccante (Entra al 76°) Kwadwo Duah

Gioca troppo poco per una valutazione.

Nota -- Attaccante (Entra al 76°) Joel Monteiro

Gioca troppo poco per una valutazione.

Nota -- Attaccante (Entra all'84° Renato Steffen

Gioca troppo poco per una valutazione.