La Svizzera non è riuscita a imporsi. Keystone

A Zurigo la Nazionale rossocrociata non è riuscita ad andare oltre a un pareggio con la Serbia. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 5 Portiere Gregor Kobel

Sempre presente, anche quando deve gettarsi in avanti per anticipare gli attaccanti avversari. Al 55esimo chiude la saracinesca per parare il rigore di Mitrovic. Incolpevole nella rete dell'1-1.

Difensori

Nota 5 Difensore Aurele Amenda

Il 21enne dell'Eintracht Francoforte fa il suo debutto con la maglia della Nazionale maggiore. Gioca con sicurezza e la calma di un veterano. Al terzo minuto interviene subito in modo decisivo per fermare Vlahovic, ma al 42esimo si lascia sfuggire ingenuamente lo stesso attaccante serbo che manca lo 0-1 di un soffio. Un buon inizio per il ragazzone di Bienne.

Nota 4 Difensore Eray Cömert

Ritorna in campo sotto Yakin dopo scorso mese di marzo. Fa a sportellate con i grossi e forti attaccanti serbi, e in un modo o nell'altro riesce spesso a farsi valere. Al 42esimo salva una rete quasi sicura deviando un tiro da posizione ravvicinata di Vlahovic. È lui a causare il rigore serbo.

Nota 4.5 Difensore Ricardo Rodriguez

Oggi torna a giocare sulla fascia. Tiene bene il campo e aiuta i colleghi di reparto meno esperti in partite di questo genere. Nonostante ciò lo si vede con regolarità anche davanti. Esce all'89esimo, sostituito da Garcia.

Centrocampisti

Nota 5 Centrocampista Edimilson Fernandes

Molto attivo soprattutto a inizio partita. Al 12esimo con un tiro da fuori area spaventa Petrovic per la prima occasione della partita. Al 28esimo mette al centro un pallone che sarebbe dovuto essere l'1-0, ma Okafor manca l'appuntamento col gol. Un paio di volte si fa prendere fuori posizione. All'82esimo colpisce il palo - sfiorando il 2-0 - e poco dopo lascia il campo per dare spazio a Mbabu.

Nota 4 Centrocampista Granit Xhaka

È lui il padrone del centrocampo. Organizza il gioco della squadra e chiede spesso palla. Sbaglia pochissimi passaggi ed è spesso nel fulcro dell'azione. Nel finale non riesce a fermare Terzic e nemmeno a tagliarlo in fuorigioco.

Nota 4 Centrocampista Remo Freuler

Meno visibile dei colleghi di reparto ma non per questo meno presente. Lotta, corre chilometri e recupera palloni. È lui che prepara il pallone dell'1-0 per il tiro decisivo di Amdouni.

Nota 3.5 Centrocampista Fabian Rieder

Commette qualche errore di troppo ma si fa valere nei contrasti. Corre molto e si impegna, ma non riesce a incidere. Al 65esimo viene sostituito da Kutesa.

Attaccanti

Nota 5.5 Attaccante Mohamed Amdouni

Ci mette un po' a carburare, ma quando entra in partita è difficilissimo togliergli la sfera dai piedi senza commettere fallo. A pochi minuti dalla pausa impensierisce l'estremo difensore avversario con un forte tiro al volo, che viene però parato essendo troppo centrale. Sarebbe potuto essere l'1-0. Al 59esimo spreca un altro pallone d'oro. Finalmente al 78esimo fa centro! Rete più che meritata, per il miglior rossocrociato in campo.

Nota 4 Attaccante Noah Okafor

Torna a giocare con la maglia rossocrociata dopo scorso mese di giugno, quando era sceso in campo nell'amichevole prima degli Europei contro l'Austria. Al 28esimo ha una ghiottissima occasione per sbloccare il punteggio, ma non riesce a deviare in rete il centro di Fernandes. Cerca di dare una mano ma non sempre sceglie l'opzione migliore. Yakin lo richiama in panchina al 65esimo. Al suo posto entra Monteiro.

Nota 3.5 Attaccante Breel Embolo

Nel primo tempo è il giocatore elvetico che tocca meno palloni. All'inizio del secondo si prende un cartellino giallo evitabile, che lo obbligherà a seguire dalla tribuna la prossima partita contro la Spagna. Non riesce a entrare davvero in partita. Esce al 65esimo per dare spazio a Zeqiri.

Sostituzioni

Nota - Entra al 65esimo al posto di Embolo Andi Zeqiri

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 65esimo al posto di Rieder Dereck Kutesa

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 65esimo al posto di Okafor Joel Monteiro

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra all'83esimo al posto di Fernandes Kevin Mbabu

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra all'89esimo al posto di Rodriguez Ulisses Garcia

Senza voto. Ha giocato troppo poco.