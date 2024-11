L'undici messo in campo da Yakin per la sfida contro la Spagna. KEYSTONE

La Svizzera termina la Nations League senza una vittoria. La Nati ha perso per 3 a 2 contro i campioni d'Europa della Spagna a Tenerife. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota 5 Portiere Yvon Mvogo

Al 22esimo interviene provvidenzialmenre su un pallone sporco e angolato. Un poco leggero con i piedi, rischia in due occasioni. Para il rigore di Pedri ma nulla può sul tiro che Yeremy. Ferma a terra il primo tiro in porta del secondo tempo. Non può nulla sulla seconda rete, mentre poi si allunga come un ragno su tiro di Rodri. Gara positiva la sua.

Difensori

Nota 4 Difensore Miro Muheim

Si vede poco ad inizio del primo tempo; forse sente l'esordio con la maglia della Nazionale. Chiude bene su Yeremi al 33°. Recupera bene i palloni ma poi gioca con troppa leziosità. A fine primo tempo serve un buon pallone a Kutesa. Tra sbagli e buone cose, termina con una mediocre prestazione.

Nota 4 Difensore Ricardo Rodriguez

Si destreggia bene come centrale, anche se si capisce che non è il suo ruolo, peccato che al 31 atterra Morata in area. Solido.

4.5 Difensore Edimilson Fernandes

Poco appariscente ma diligente e al posto giusto. Controlla Nico Williams con personalità e il passo giusto.

5.5 Difensore Eray Coemert

Inizia con un grande intervento al 15° in anticipo su Morata e un altro di testa, ancora davanti all'attaccante del Milan. È la sua serata. Difende come un leone e il modo in cui ruba i palloni dai piedi degli avversari è davvero encomiabile.

Centrocampisti

4.5 Centrocampista Simon Sohm

Grande personalità del giocatore del Parma: tocchi di fino e un tiro da fuori area che denota che il ragazzo non si fa intimorire. Mancano purtroppo alcune incursioni senza palla. Esce al 60esimo.

Nota 4 Centrocampista Remo Freuler

Recupera un pallone sulla tre quarti e serve Sohm. Il pendolino del Bologna torna, sale, difende e sbaglia anche un rilancio, in modo goffo. Sul secondo gol della Spagna ha dei tentennamenti, in compagnia di Monteiro, e lascia sfuggire Bryan che segna la rete del 2 a 1.

Nota 3.5 Centrocampista Granit Xhaka

Capisce che si tratta di contenere le furie rosse e scende a dar man forte alla difesa: blocca il pallone che avrebbe permesso a Morata di trovarsi a tu per tu con Mvogo. In fase di costruzione non riesce a trovare idee e di conseguenza si vede poco. Il capitano esce al 60esimo.

Nota 3 Centrocampista Filip Ugrinic

Si è visto poco e sul calcio di rigore spagnolo, sparacchia via sui piedi di un giocatore spagnolo, peccato. Poco incisivo. Yakin lo sostituisce nella pausa.

Attaccanti

Nota 4 Attaccante Dereck Kutesa

Fatica a liberarsi di Cubarsi, poi si posta sulla sinistra. Lo si vede anche in difesa a dare una mano. Sbuccia da ottima posizione allo scadere del primo tempo. Cerca poi il gol da lontano ... ci prova. Peccato non osi di più.

Nota 3 Attaccante Mohamed Amdouni

Poco presente, anche perché palle ne ha viste poche, anche se ha fatto poco per farsi trovare in posizione interessante. Lascia spazio a Zeqiri a inizio secondo tempo.

Sostituzioni

5 Entra nel secondo tempo per Ugrinic Joel Monteiro

Si trova subito sui piedi la palla del pareggio, ma sbaglia clamorosamente. Al 62esimo, invece, non fallisce: primo gol con la maglia della Svizzera dopo aver saltato tre uomini. Troppo lento in difesa in occasione del secondo gol della Spagna.

Nota 4.5 Entra nel secondo tempo per Amdouni Andi Zeqiri

L'attaccante non gioca quasi nessun pallone e non ha quasi nessuna influenza sul gioco. Invece, all'84esimo segna la rete del pareggio su calcio di rigore.

Nota 4.5 Entra al 60°per Sohm Fabian Rieder

Si mette subito in mostra con un buon inserimento e tiro veloce, poi scompare. All'82° lascia partire un bel tiro che viene parato dal portiere spagnolo.

Nota 4.5 Entra al 60° per Xhaka Vincent Sierro

Entra e subito offre un bell'assist per la rete del primo pareggio. Offre in seguito una grande pallone, da destra a sinistra, coprendo più di 50 metri di campo, preciso sui piedi di Monteiro. Al 90° allunga la gamba causando il terzo rigore della serata. Peccato.

Nota n.v Entra al 72°per Kutesa Noah Okafor

Gioca troppo poco per essere valutato.