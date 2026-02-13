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La Francia saluta il sogno Mondiale. In semifinale la Spagna si impone con autorità e stacca il biglietto per la finale al termine di una partita a senso unico. Sui social, intanto, i tifosi si scatenano: tra autoironia francese, sfottò spagnoli e meme diventati virali, ecco le reazioni più divertenti alla sfida.
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