Mary Fowler gioca per l'Australia alla Coppa del Mondo femminile del 2023. AFP

Un frutto che simboleggia il razzismo: l'ex giocatrice del Montpellier, l'australiana Mary Fowler, sostiene in un libro che lei e un'altra giocatrice nera della squadra del sud della Francia ricevettero delle banane come regalo d'addio da una compagna di squadra. Contattato, il club non ha potuto essere raggiunto.

Agence France-Presse Clara Francey

La 22enne australiana, che ora gioca per il Manchester City, ricorda questa scena in un libro pubblicato questa settimana e intitolato «Bloom».

Dopo due anni a Montpellier, dal 2020 al 2022, le giocatrici della squadra sono state omaggiate con dei fiori durante la loro ultima partita in casa, racconta Mary Fowler.

Tutte tranne lei e la sua compagna di squadra olandese Ashleigh Weerden, i cui nomi non sono stati menzionati nemmeno durante la cerimonia, ci assicura.

«Dopo, quando siamo rientrate negli spogliatoi, alcune compagne di squadra si sono chieste perché non avessimo ricevuto fiori. Abbiamo alzato le spalle, perplesse quanto loro», continua.

«Alcune ragazze hanno pensato che fosse divertente e poi una delle altre giocatrici si è avvicinata e ha dato a me e alla mia amica delle banane, dicendo: "Ecco, prendete queste". È stata la ciliegina sulla torta».

«Ho cercato di giustificarla in molti modi...»

Mary Fowler, che nel libro non fa il nome della sua compagna di squadra, dice di aver parlato dell'incidente con Ashleigh Weerden.

«Non ricevere fiori era una cosa, ma come due delle sei ragazze nere della squadra, ricevere banane non era qualcosa che potevo prendere alla leggera e dimenticare. È stato un incidente? Era l'unica cosa che poteva darci nello spogliatoio? Aveva buone intenzioni?», si chiede nel suo libro.

«Ho cercato di giustificarla in molti modi, cercando il minimo indizio per spiegare un errore onesto. Ma se aggiungo le molte altre volte in cui al club ci siamo sentite allo stesso modo, è stato difficile vederlo semplicemente come un errore», analizza.

A parte questo episodio, l'attaccante australiana parla più in generale del suo malessere durante i due anni trascorsi nel club del sud della Francia, arrivando persino a dire di aver preso in considerazione l'idea di «lasciare il calcio».

Ritiene inoltre di essere stata trattata male dall'équipe medica del Montpellier dopo aver accusato dei dolori al petto.

Secondo il suo racconto, il medico del club le ha fatto un check-up di cinque minuti, le ha dato degli antinfiammatori e le ha detto che poteva continuare a giocare. «Non è stato esattamente il check-up che speravo», ha scritto.