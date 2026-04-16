I viola sono stati battuti per 3 a 0 all'andata a Londra.

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime quattro partite casalinghe in tutte le competizioni. La Viola non è riuscita a segnare solo una volta in casa in Conference League in questa stagione.

D'altra parte, il Palace ha perso solo una partita in trasferta nella competizione, una sconfitta per 2-1 contro lo Strasburgo nella fase a gironi. Inoltre, il Palace ha segnato in ciascuna delle sue partite in trasferta nella fase a gironi.

A Sky Sport l'allenatore Paolo Vanoli ha ribadito di sapere «che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni e domani ci dobbiamo provare con le forze che abbiamo a disposizione e la mente libera, sapendo anche che possiamo rischiare qualcosa».

Paolo Vanoli sa che il calcio può regalare sogni. KEYSTONE

«Il bello del calcio è arrivare a queste partite per provare a fare qualcosa che anche in campionato sembrava impossibile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo provarci».

Il coach si riferisce alla vittoria contro la Lazio, che dona serenità alla formazione viola, ora a 8 punti dalla zona retrocessione.

Nonostante il netto vantaggio di tre gol, Oliver Glasner, coach degli inglesi, ha chiarito che la sua squadra non adotterà una strategia difensiva al Franchi.

Per Oliver Glasner giocare per difendere il vantaggio non fa parte della mentalità del club. KEYSTONE

«Qui nessuno ha quella mentalità», ha affermato. «Da quando sono arrivato a Londra, la nostra idea è sempre stata quella di dimostrare il nostro valore contro qualsiasi avversario, in casa o in trasferta. Domani il nostro approccio sarà lo stesso, non ci limiteremo a difenderci».