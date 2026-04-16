Seguite la serata di Europa e Conference League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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15°
Goool Aston Villa (agg. 4:1)
Bella rete corale degli inglesi che con Watkins spengono i sogni velleitari del Bologna.
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21:00
Iniziano le partite
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Buonasera e benvenuti su questo live ticker
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In ricordo di Manninger
La Fiorentina ricorda Alex Manninger, ex viola, perito tragicamente oggi in un incidente stradale.
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A spasso tra Inghilterra e Italia
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Le formazioni di Aston Villa - Bologna
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Le formazioni Fiorentina - Crystal Palace
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Il pre partita
L'Aston Villa ha conquistato una netta vittoria per 3-1 nella partita di andata al Renato Dall’Ara, mettendo un piede in semifinale e tenendo saldamente in mano il proprio destino.
Netta nel risultato, ma il Bologna ha dimostrato di sapere pungere, anche per 90 minuti. Purtroppo, gli emiliani hanno pagato caro i pochi errori difensivi.
Ricordiamo che il Bologna ha vinto le ultime cinque partite in trasferta di Europa League dopo la sconfitta contro il Villarreal nella prima giornata della fase a gironi.
L'allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha dichiarato di rispettare il Bologna. «Dobbiamo essere concentrati al 100%», ha affermato Emery. È l'allenatore più vincente della competizione, con quattro titoli conquistati con il Siviglia e il Villarreal.
Vincenzo Italiano, da parte sua è convinto che «non sarà una questione di interpreti, ma di movimenti che dobbiamo andare a fare».
Mission Impossible? «‹Proviamo a rendergli la vita difficile», ha detto il coach che sta attirando l'attenzione di grandi club europei.
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Il pre partita di Fiorentina - Crystal City
I viola sono stati battuti per 3 a 0 all'andata a Londra.
La Fiorentina è imbattuta nelle ultime quattro partite casalinghe in tutte le competizioni. La Viola non è riuscita a segnare solo una volta in casa in Conference League in questa stagione.
D'altra parte, il Palace ha perso solo una partita in trasferta nella competizione, una sconfitta per 2-1 contro lo Strasburgo nella fase a gironi. Inoltre, il Palace ha segnato in ciascuna delle sue partite in trasferta nella fase a gironi.
A Sky Sport l'allenatore Paolo Vanoli ha ribadito di sapere «che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni e domani ci dobbiamo provare con le forze che abbiamo a disposizione e la mente libera, sapendo anche che possiamo rischiare qualcosa».
«Il bello del calcio è arrivare a queste partite per provare a fare qualcosa che anche in campionato sembrava impossibile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo provarci».
Il coach si riferisce alla vittoria contro la Lazio, che dona serenità alla formazione viola, ora a 8 punti dalla zona retrocessione.
Nonostante il netto vantaggio di tre gol, Oliver Glasner, coach degli inglesi, ha chiarito che la sua squadra non adotterà una strategia difensiva al Franchi.
«Qui nessuno ha quella mentalità», ha affermato. «Da quando sono arrivato a Londra, la nostra idea è sempre stata quella di dimostrare il nostro valore contro qualsiasi avversario, in casa o in trasferta. Domani il nostro approccio sarà lo stesso, non ci limiteremo a difenderci».
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Il Bologna di Freuler chiamato all'impresa!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa e Conference League. Noi seguiremo le sfide delle due italiane in campo, il Bologna di Remo Freuler e la Fiorentina.