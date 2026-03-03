Xhemaili ha segnato il primo gol KEY

È cominciato con una vittoria per 2-0 a Losanna sull’Irlanda del Nord il cammino della Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali femminili del prossimo anno in Brasile.

Dopo un primo tempo dominato, ma chiuso avanti solo di una rete grazie alla segnatura di Xhemaili al 22', nella ripresa le padrone di casa sono un po’ calate di tono, senza però rischiare nulla, e al 91' hanno chiuso i conti con Foelmli.

Il nuovo CT, lo spagnolo Navarro, successore della svedese Sundhage, ha così potuto festeggiare la sua prima vittoria sulla panchina elvetica.