Le urne hanno deciso: Basilea e Young Boys, che non si affronteranno, giocheranno contro quattro stessi avversari. Ecco i gruppi e le avversarie delle due squadre svizzere. Anche il Losanna, in Conference League, conosce i suoi avversari.

Hai fretta? blue News riassume per te Il sorteggio per la fase di Europa League è stato completato.

Basilea e Young Boys giocheranno entrambe contro Aston Villa, Lione, FCSB e Stoccarda.

I renani se la dovranno vedere anche con il pericoloso Salisburgo.

In Conference, l'unica svizzera è il Losanna: i vodesi dovranno giocare contro la Fiorentina, una seria pretendente al titolo. Mostra di più

Il sorteggio di Europa League

Si inizia il 24 e 25 settembre per poi arrivare alla finale di Istanbul del 20 maggio, dove uscirà il nome della squadra che si prenderà il titolo vinto l'anno scorso dal Tottenham Hotspur.

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/NZlsjAATsO — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2025

I campioni svizzeri del Basilea e lo Young Boys sfideranno entrambe l’Aston Villa, il Lione, lo Stoccarda e la Steaua Bucarest.

Per i rossoblù ci saranno pure Salisburgo, Viktoria Plzen, Friburgo e Genk, mentre per i gialloneri Lille, PAOK, Ludogorets e Panathinaikos.

Gli avversari dello Young Boys Lille (H)

Aston Villa (A)

Lione (H)

PAOK (A)

Ludogorets (H)

FCSB (A)

Panathinaikos (H)

Gli avversari dell'FC Basilea Aston Villa (H)

Salisburgo (A)

Viktoria Pilsen (H)

Lione (A)

FCSB (H)

Friburgo (A)

Stoccarda (H)

Il sorteggio dei gironi della Conference League

Un percorso che culminerà con la finale di Lipsia del 27 maggio. Al via la caccia al titolo vinto l'anno scorso dal Chelsea contro il Betis Siviglia.

