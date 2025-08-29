  1. Clienti privati
Europa e Conference League Le urne hanno deciso gli avversari di YB e Basilea. Al Losanna tocca la Fiorentina

Tobias Benz

29.8.2025

Former German player and coach Juergen Klinsmann arrives the stage for the Europa League and Conference League soccer league phase draw in Monaco, Friday, Aug. 29, 2025. (AP Photo/Laurent Cipriani)
KEYSTONE

Le urne hanno deciso: Basilea e Young Boys, che non si affronteranno, giocheranno contro quattro stessi avversari. Ecco i gruppi e le avversarie delle due squadre svizzere. Anche il Losanna, in Conference League, conosce i suoi avversari.

Redazione blue Sport

29.08.2025, 14:22

29.08.2025, 14:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il sorteggio per la fase di Europa League è stato completato.
  • Basilea e Young Boys giocheranno entrambe contro Aston Villa, Lione, FCSB e Stoccarda.
  • I renani se la dovranno vedere anche con il pericoloso Salisburgo. 
  • In Conference, l'unica svizzera è il Losanna: i vodesi dovranno giocare contro la Fiorentina, una seria pretendente al titolo.
Il sorteggio di Europa League

Si inizia il 24 e 25 settembre per poi arrivare alla finale di Istanbul del 20 maggio, dove uscirà il nome della squadra che si prenderà il titolo vinto l'anno scorso dal Tottenham Hotspur.

I campioni svizzeri del Basilea e lo Young Boys sfideranno entrambe l’Aston Villa, il Lione, lo Stoccarda e la Steaua Bucarest.

Per i rossoblù ci saranno pure Salisburgo, Viktoria Plzen, Friburgo e Genk, mentre per i gialloneri Lille, PAOK, Ludogorets e Panathinaikos.

Gli avversari dello Young Boys

  • Lille (H)
  • Aston Villa (A)
  • Lione (H)
  • PAOK (A)
  • Ludogorets (H)
  • FCSB (A)
  • Panathinaikos (H)
  • Stoccarda (A)
Gli avversari dell'FC Basilea

  • Aston Villa (H)
  • Salisburgo (A)
  • Viktoria Pilsen (H)
  • Lione (A)
  • FCSB (H)
  • Friburgo (A)
  • Stoccarda (H)
  • Genk (A)
Il sorteggio dei gironi della Conference League

Un percorso che culminerà con la finale di Lipsia del 27 maggio. Al via la caccia al titolo vinto l'anno scorso dal Chelsea contro il Betis Siviglia.

Il Losanna ha invece pescato in particolare la Fiorentina, pretendente al titolo. La partita si disputerà allo Stade de la Tuilière. Le altre sfidanti saranno:

