Febbre Nazionale: migliaia di fan all'allenamento Lunedì a Berna, durante l'allenamento della Nazionale femminile svizzera, migliaia di tifosi hanno incitato le giocatrici a bordo campo. 14.07.2025

Riola Xhemaili e Svenja Fölmli parlano dell'importanza dello spirito di squadra all'interno della Nati.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Nella prima partita contro la Norvegia, Riola Xhemaili è nell'undici titolare, mentre Svenja Fölmli prende il suo posto contro l'Islanda e la Finlandia. Le due sono rivali per un posto là davanti. Ci sono anche altre candidate, come Leila Wandeler e Alayah Pilgrim. A tutte è stato assegnato un compito ben preciso.

Contro la Finlandia, è stata Xhemaili a diventare l'eroina con il suo gol nel finale, circa dieci minuti dopo essere entrata in campo. Fölmli era stata sostituita all'intervallo.

Come affrontano questa situazione agonistica? Xhemaili dice: «Gioco per il mio Paese, do sempre il massimo, che sia per 10, 5 o 90 minuti».

Tutte loro hanno qualità e alla fine non importa chi scende in campo: «È tutta una questione di squadra. Abbiamo tutte un unico obiettivo: avere successo con la Svizzera».

Anche Fölmli non ha alcuna traccia di invidia: «Prima di tutto si tratta di suscitare euforia. Non mi interessa chi segna i gol. È bello quando Riola buca la rete».

Il fatto che sia dovuta uscire all'intervallo non ha cambiato nulla: «A volte l'allenatrice pensa che abbiamo bisogno di un nuovo impulso. Va benissimo così. Con noi si vede che le persone che entrano possono fare la differenza». Ed è proprio questo il punto.

Certo, si sentono sempre frasi del genere, ma si capisce che le ragazze elvetiche vivono esattamente quello che dicono. Ne sono convinte. Ed è proprio questo che caratterizza la squadra di Pia Sundhage: sono in viaggio insieme. Il loro ego è stato «parcheggiato» a casa prima dei Campionati Europei.

Se questo basterà per mettere al tappeto le spagnole, venerdì, nei quarti di finale è un'altra questione. Ma in ogni caso le ragazze elvetiche hanno già conquistato il cuore di molti tifosi.